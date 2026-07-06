Caso Sofía Devries: imputaron por homicidio culposo al instructor de buceo

Thiago Nahuel Pocovi , el instructor de buceo de la empresa Freediving Patagonia que estaba a cargo de la embarcación autorizada en la que Sofía Devries murió en febrero de este año en la ciudad de Puerto Madryn , fue imputado este lunes por el delito de homicidio culposo.

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La audiencia comenzó a las 10:30 y fue presidida por la jueza penal Marcela Alejandra Pérez Bogado y el imputado estuvo presente vía online, ya que está radicado en la Ciudad de Buenos Aires.

Conforme a la investigación formal, la joven de 23 años murió el 16 de febrero durante una salida de buceo de aguas profundas, mientras que el imputado, en su carácter de instructor certificado por Asociación Profesional de Instructores de Buceo (PADI), conducía un grupo de siete buceadores hacia el parque subacuático del ex buque Hu Shun Yu.

Según la hipótesis fiscal, al iniciar la inmersión las condiciones de visibilidad eran extremadamente reducidas , circunstancia que impedía ejercer una supervisión directa sobre todo el grupo. Pese a ello, la inmersión continuó, destaca el escrito del Ministerio Público Fiscal de Chubut.

En ese contexto, Devries y su pareja, ambos de Buenos Aires, quedaron sin supervisión directa al llegar al fondo , donde la víctima comenzó a manifestar signos de malestar , por lo que se retiró el regulador y, durante el intento de asistencia por parte de su compañero, quedó sin suministro de aire, falleciendo por ahogamiento .

La autopsia confirmó que no hubo intervención de terceros y que falleció por asfixia por sumersión. El cuerpo de la joven fue encontrado días después tras intensos operativos en la zona de Punta Cuevas, en aguas del Golfo Nuevo, por parte de la Prefectura Naval.

La imputación presentada por el fiscal Alex Williams y el funcionario Juan Pablo Santos sostiene que esa actuación del instructor fue contraria a los protocolos y normas de seguridad que regulan la actividad de los instructores de buceo. La conducta fue calificada provisoriamente como homicidio culposo, delito previsto para quien causa la muerte de otra persona por imprudencia, negligencia, impericia o por no observar los deberes de cuidado a su cargo.

Durante la audiencia, la Fiscalía comunicó formalmente al imputado los hechos que se le atribuyen y la calificación legal provisoria, al tiempo que solicitó la apertura formal de la investigación, dando inicio a la etapa prevista por el Código Procesal Penal para profundizar la recolección de pruebas con miras a una eventual acusación y posterior juicio oral.