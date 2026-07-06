    • 6 de julio de 2026 - 15:22

    Tras una persecución por el microcentro detuvieron a un joven con pedido de captura

    Durante el traslado reconoció que se había evadido del Servicio Penitenciario Provincial al incumplir las salidas transitorias.

    El joven de apellido Correa se había evadido del Servicio Penitenciario Provincial.

    El joven de apellido Correa se había evadido del Servicio Penitenciario Provincial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un joven de 23 años con pedido de captura fue detenido el lunes por la tarde en Capital, luego de protagonizar una breve persecución al intentar escapar de un control policial.

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    El procedimiento fue realizado por efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia, quienes patrullaban la zona de calle 25 de Mayo, pasando Entre Ríos, cuando advirtieron a un hombre que merodeaba viviendas en actitud sospechosa.

    Al intentar identificarlo, el joven emprendió la fuga. Corrió por calle 25 de Mayo hacia el oeste, luego tomó por Sarmiento hacia el sur y continuó por Laprida hacia el oeste, hasta que finalmente fue interceptado en la esquina de Laprida y Catamarca.

    El aprehendido fue identificado como Correa, de 23 años.

    De acuerdo con la información policial, una vez que ya se encontraba en el móvil, el joven manifestó espontáneamente que se había evadido del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) al incumplir el régimen de salidas transitorias.

    A partir de esa situación, se iniciaron las actuaciones correspondientes por el pedido de captura que pesaba sobre el detenido, quien quedó a disposición de la Justicia.

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