    • 6 de julio de 2026 - 16:39

    Jésica Cirio recibió casi 700 mil dólares y más de 70 millones de pesos del juego y gimnasios

    Los datos del informe patrimonial de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos y fueron incorporados a la investigación que atraviesa Martín Insaurralde.

    Jésica Cirio y Martín Insaurralde.

    Jésica Cirio y Martín Insaurralde.

    Foto:

    Por Agencia Noticias Argentinas

    La modelo y conductora Jésica Cirio recibió casi 700 mil dólares y más de 70 millones de pesos por parte de casas de juego y firmas de gimnasios, de acuerdo a lo revelado en el informe patrimonial de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Esas cifras fueron incorporadas a la investigación que atraviesa su ex esposo Martín Insaurralde.

    Leé además

    Jésica Cirio.

    Inspeccionan el departamento de Jésica Cirio y la mansión de Insaurralde para establecer dónde se grabó el video de los dólares
    Insaurralde pidió que no se utilicen como prueba los videos atribuidos a Jesica Cirio con fajos de dólares

    Martín Insaurralde pidió que la Justicia no use como prueba el video de Jésica Cirio con fajos de dólares

    Todos los ingresos provenientes de la empresa Zumba Fitness LLC, con base en Miami, reunieron un valor total de 693.000 dólares transferidos entre los años 2016 y 2023. Cirio representaba a esa firma en nuestro país y realizaba acciones como conductora y modelo; sólo en el año 2017 percibió 234.009 dólares de dicha compañía.

    Por otra parte, las empresas de juego nacionales Desarrollos Turísticos Victoria S.A. (vinculada al Hotel Termas Victoria) y Casino de Victoria S.A., ambas pertenecientes al empresario Daniel Mautone; y el Hipódromo Argentino de Palermo, le pagaron un total de 71 millones de pesos entre 2021 y 2023. Los pagos se realizaron a través de facturas mensuales que rondaban entre $1.210.000 y $1.512.500.

    Otra de las cuestiones que la Justicia manifestó acerca de Cirio fue considerarla una Persona Expuesta Políticamente (PEP), por haber sido la esposa de un funcionario público con altos rangos (como intendente de Lomas de Zamora o jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires) y, por este motivo, la querella de la causa busca determinar si esos pagos son las retribuciones reales por servicios comerciales legítimos, como hacer acciones publicitarias, o si se trataba de retornos encubiertos destinados a Insaurralde.

    Hasta el momento, Cirio está imputada en la causa contra Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y, por ese motivo, se investiga si participó en maniobras de blanqueo de activos y si es legal el incremento de un patrimonio.

    En el marco de estas averiguaciones, la Justicia realizó allanamientos a sus propiedades para rastrear documentación y dinero, dado que se apunta a determinar cómo adquirieron sus inmuebles y bienes personales.

    Paralelamente, la modelo entregó su celular, el cual está siendo peritado, luego de haber hecho entrega del dispositivo y de las claves ante Gendarmería, que estableció la custodia correspondiente.

    La entrega de su celular se debe a que, semanas atrás, se difundieron videos donde se la ve a Cirio mostrar y grabar fajos de dólares, guardados en bolsas plásticas, escondidos dentro del vestidor que tenía en una de sus casas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    la justicia les prohibio salir del pais a martin insaurralde y a jesica cirio

    La Justicia les prohibió salir del país a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio

    Martín Insaurralde.

    Piden la detención de Martín Insaurralde en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

    Hugo Guerrero, el jubilado imputado, junto a su abogado Gabriel Rosales. El hombre estuvo detenido bajo prisión domiciliaria, pero llegó en libertad al juicio. 

    Condenaron a un jubilado por amenazar a un "trapito" de su cuadra: no podrá molestarlo ni pedirle que se vaya

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El joven de apellido Correa se había evadido del Servicio Penitenciario Provincial.

    Tras una persecución por el microcentro detuvieron a un joven con pedido de captura

    Por Redacción Diario de Cuyo