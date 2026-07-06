Jésica Cirio recibió casi 700 mil dólares y más de 70 millones de pesos del juego y gimnasios

Los datos del informe patrimonial de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos y fueron incorporados a la investigación que atraviesa Martín Insaurralde.

La modelo y conductora Jésica Cirio recibió casi 700 mil dólares y más de 70 millones de pesos por parte de casas de juego y firmas de gimnasios, de acuerdo a lo revelado en el informe patrimonial de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Esas cifras fueron incorporadas a la investigación que atraviesa su ex esposo Martín Insaurralde.

Todos los ingresos provenientes de la empresa Zumba Fitness LLC, con base en Miami, reunieron un valor total de 693.000 dólares transferidos entre los años 2016 y 2023. Cirio representaba a esa firma en nuestro país y realizaba acciones como conductora y modelo; sólo en el año 2017 percibió 234.009 dólares de dicha compañía.

Por otra parte, las empresas de juego nacionales Desarrollos Turísticos Victoria S.A. (vinculada al Hotel Termas Victoria) y Casino de Victoria S.A., ambas pertenecientes al empresario Daniel Mautone; y el Hipódromo Argentino de Palermo, le pagaron un total de 71 millones de pesos entre 2021 y 2023. Los pagos se realizaron a través de facturas mensuales que rondaban entre $1.210.000 y $1.512.500.

Otra de las cuestiones que la Justicia manifestó acerca de Cirio fue considerarla una Persona Expuesta Políticamente (PEP), por haber sido la esposa de un funcionario público con altos rangos (como intendente de Lomas de Zamora o jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires) y, por este motivo, la querella de la causa busca determinar si esos pagos son las retribuciones reales por servicios comerciales legítimos, como hacer acciones publicitarias, o si se trataba de retornos encubiertos destinados a Insaurralde.

Hasta el momento, Cirio está imputada en la causa contra Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y, por ese motivo, se investiga si participó en maniobras de blanqueo de activos y si es legal el incremento de un patrimonio.