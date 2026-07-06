    • 6 de julio de 2026 - 16:54

    Condenaron a un jubilado por amenazar a un "trapito" de su cuadra: no podrá molestarlo ni pedirle que se vaya

    Hugo Guerrero recibió una pena de dos años de prisión condicional tras ser hallado culpable de coaccionar a un cuidacoches para que abandonara su lugar de trabajo. El fiscal Alejandro Mattar confirmó que la víctima podrá seguir desempeñando sus tareas en la zona.

    Hugo Guerrero, el jubilado imputado, junto a su abogado Gabriel Rosales. El hombre estuvo detenido bajo prisión domiciliaria, pero llegó en libertad al juicio.&nbsp;

    Hugo Guerrero, el jubilado imputado, junto a su abogado Gabriel Rosales. El hombre estuvo detenido bajo prisión domiciliaria, pero llegó en libertad al juicio. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En una resolución judicial que pone fin a un prolongado conflicto de convivencia en la zona de Capital, la justicia sanjuanina condenó a Hugo Guerrero, un jubilado que enfrentaba cargos por hostigar sistemáticamente a un trabajador de la calle. El fallo fue dictado por la jueza Flavia Allende, tras acreditarse las maniobras de intimidación denunciadas por la víctima.

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    Hugo Guerrero, el jubilado imputado, junto a su abogado Gabriel Rosales. El hombre estuvo detenido bajo prisión domiciliaria, pero llegó en libertad al juicio. 

    Inició el juicio contra un jubilado acusado de coaccionar y amenazar a un trapito para que desapareciera de la cuadra

    Detalles de la condena y restricciones

    La sentencia impuesta a Guerrero consiste en dos años de prisión de cumplimiento condicional, lo que significa que no irá a la cárcel pero deberá cumplir con estrictas normas de conducta. Además, el tribunal impuso una medida cautelar de cuatro años de prohibición de actos molestos y turbatorios hacia el "trapito" de apellido Navarro y su pareja.

    "Justamente él (Navarro) va a poder seguir trabajando en la zona. La prohibición pesa sobre Guerrero, quien debe abstenerse de realizar estos actos molestos o amenazarlo", señaló el fiscal Mattar a DIARIO DE CUYO al ser consultado sobre el futuro laboral del damnificado. "Justamente él (Navarro) va a poder seguir trabajando en la zona. La prohibición pesa sobre Guerrero, quien debe abstenerse de realizar estos actos molestos o amenazarlo", señaló el fiscal Mattar a DIARIO DE CUYO al ser consultado sobre el futuro laboral del damnificado.

    El origen del conflicto

    El juicio reveló que Guerrero buscaba intimidar a Navarro para que "desapareciera de la cuadra" donde trabajaba como "trapito". Durante el debate, se ventilaron episodios de violencia verbal y agresiones físicas que formaban parte de una relación deteriorada entre el jubilado y el cuidacoches.

    Aunque la defensa de Guerrero tiene la posibilidad de apelar el fallo por ser de primera instancia, por el momento la resolución judicial garantiza que el trabajador podrá continuar en su puesto sin ser molestado por el ahora condenado.

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