Fue condenado por matar a un jubilado en Pocito y ahora buscan unificar otra condena por un hecho cometido en 2015

La Justicia sanjuanina deberá resolver este viernes si unifica las condenas que pesan sobre Juan Adrián Rivero, el hombre que ya fue condenado a 16 años de prisión por el homicidio del jubilado Herman "Mito" Rodríguez en Pocito . El planteo fue realizado por el fiscal, Iván Grassi, quien solicitó que se le imponga una pena única de 17 años de prisión.

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La audiencia se realizó este miércoles y la defensa oficial no se opuso al pedido de unificación, aunque sostuvo que la pena definitiva debería fijarse en 16 años y seis meses . La decisión quedó en manos del tribunal integrado por los jueces Javier Figuerola, Diego Manuel Sanz y Eugenio Barbera , quienes darán a conocer su resolución el próximo viernes 3 de julio al mediodía .

Durante la audiencia, Grassi explicó que el caso presenta una situación jurídica particular porque Rivero acumula tres condenas por hechos cometidos en distintos momentos, pero dictadas en diferentes fechas , lo que obliga a revisar cómo deben unificarse conforme a las reglas del Código Penal y la jurisprudencia vigente.

Según expuso el fiscal, el primer hecho cronológicamente ocurrió el 27 de enero de 2015, cuando Rivero fue investigado por amenazas, lesiones y portación ilegítima de arma de fuego. Sin embargo, esa causa fue la última en llegar a una sentencia firme y concluyó con una condena de dos años y seis meses de prisión efectiva .

Posteriormente, el 18 de octubre de 2022, Rivero cometió el homicidio de Herman "Mito" Rodríguez, crimen por el que recibió una condena de 16 años de prisión efectiva, pena que actualmente cumple en el Servicio Penitenciario Provincial.

Además, existe una tercera condena, correspondiente a un hecho ocurrido el 12 de junio de 2022, por el que fue sentenciado a dos años y nueve meses de prisión de ejecución condicional por portación ilegítima de arma de fuego.

Por qué piden una pena única

Grassi sostuvo que la legislación aplicable es la vigente al momento en que ocurrieron los hechos, ya que la reforma introducida al artículo 58 del Código Penal en 2025 no puede aplicarse retroactivamente.

El fiscal explicó que la condena condicional no debe revocarse porque, tras ese hecho, Rivero no cometió nuevos delitos que habiliten esa medida. Sin embargo, consideró que corresponde unificar la pena de 16 años por el homicidio con la condena de dos años y seis meses por la causa iniciada en 2015.

El defensor oficial Hugo Trigo y el fiscal Iván Grassi, en el medio, junto a sus colaboradoras.

En ese marco, solicitó que el tribunal aplique las reglas del concurso real y establezca una pena única de 17 años de prisión, al entender que absorber completamente la condena menor dentro de la mayor desvirtuaría el principio de que quien comete más delitos debe recibir un mayor reproche penal.

"No se le puede atribuir al condenado el desfase temporal con el que fueron dictadas las sentencias", argumentó el representante del Ministerio Público Fiscal durante la audiencia. "No se le puede atribuir al condenado el desfase temporal con el que fueron dictadas las sentencias", argumentó el representante del Ministerio Público Fiscal durante la audiencia.

La postura de la defensa

La defensa oficial acompañó el criterio de unificar las condenas, aunque planteó que la pena definitiva debería ser inferior a la pretendida por la Fiscalía y fijarse en 16 años y seis meses de prisión.

Ahora será el tribunal el que deba resolver cuál de los criterios corresponde aplicar. La definición se conocerá este viernes al mediodía y determinará cuál será la pena única que deberá cumplir Rivero por las distintas condenas que registra en la Justicia sanjuanina.

El crimen del jubilado "Mito" Rodríguez

Herman Electo "Mito" Rodríguez, un jubilado de 81 años, fue asesinado de un disparo en el rostro el 18 de abril de 2022 en su finca de Médano de Oro, Pocito. Desde un primer momento, la investigación apuntó a que el homicidio estaba vinculado a un conflicto por la propiedad de unas tierras familiares.

La Fiscalía acusó a Juan Adrián Rivero, un jornalero que trabajaba para la familia, de ser el autor material del crimen, y a Eliseo "Pachico" Rodríguez, hermano de la víctima, de haber participado en el hecho. Según la hipótesis fiscal, ambos actuaron de manera conjunta para asesinar a "Mito".

Durante la investigación inicial, Rivero fue detenido con prisión preventiva. Sin embargo, su defensa impugnó esa medida y el juez del Tribunal de Impugnación Benedicto Correa entendió que en ese momento no existían elementos suficientes para mantenerlo preso, por lo que ordenó su libertad.

Pocas semanas después de recuperar la libertad, Rivero asistió a un carneo en una vivienda de Villa Funes, Pocito. Allí discutió con un amigo, lo amenazó de muerte y aseguró que volvería con un arma.

Minutos después regresó al lugar con un revólver calibre .22, volvió a amenazar a la víctima y fue reducido por las personas que estaban presentes hasta la llegada de la Policía. Ese episodio derivó en una causa por portación ilegítima de arma de fuego y amenazas, en la que posteriormente fue condenado a dos años y nueve meses de prisión condicional. Su primera condena.

La nueva detención tuvo un efecto decisivo en la investigación del asesinato de "Mito". El arma secuestrada fue sometida a pericias y los investigadores también encontraron una de sus cachas en la escena del crimen. Además, durante allanamientos posteriores aparecieron partes de la motocicleta que le había sido robada a la víctima y que estaban vinculadas a Rivero. Esas evidencias reforzaron significativamente la acusación en su contra.

Con el avance del juicio oral, el tribunal concluyó que Rivero fue el autor del homicidio agravado por el uso de arma de fuego y lo condenó a 16 años de prisión. La investigación también alcanzó a Eliseo Rodríguez, aunque posteriormente fue sobreseído porque falleció antes de que la sentencia quedara firme, lo que extinguió la acción penal en su contra.