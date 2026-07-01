    • 1 de julio de 2026 - 14:00

    Un nene de 3 años está grave tras caer en una pileta: su familia dijo que lo empujó su perro

    Ocurrió en Santiago del Estero. El menor permanece en la unidad de cuidados intensivos con asistencia respiratoria mecánica.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nene de tres años permanece en grave estado tras caer en una pileta en el patio de su casa. Según relató su familia, fue empujado accidentalmente por uno de sus perros mientras jugaban cerca del agua. El trágico episodio ocurrió durante la madrugada de este martes en una casa del barrio Saint Germain, en Santiago del Estero.

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    El menor fue rescatado por un familiar y trasladado de urgencia a un centro de salud. De acuerdo con la información publicada por El Liberal, todo pasó minutos después de la una, cuando el nene se encontraba en el patio. Los familiares dijeron que solía jugar en ese sector de la casa con sus mascotas.

    Al advertir la caída lo sacaron rápidamente del agua y llamaron al servicio de emergencias. Cuando llegó la ambulancia, el personal médico le brindó los primeros auxilios en el lugar y luego lo trasladó al Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI) “Eva Perón”.

    Los profesionales lo recibieron y ordenaron su inmediata internación. Según informó el citado medio, el nene permanece en estado crítico y con pronóstico reservado. Desde el centro de salud informaron que el cuadro es sumamente delicado.

    El médico de guardia que lo atendió confirmó que el menor presentaba ahogamiento por inmersión con presencia de líquido en los pulmones. A su vez, detalló que permanece en la unidad de cuidados intensivos con asistencia respiratoria mecánica.

    El personal policial de la Comisaría Comunitaria Nº 5 trabajó en el lugar y estuvo a cargo de las primeras averiguaciones. El hecho es investigado por la Justicia, que busca determinar las circunstancias en las que ocurrió la desafortunada caída.

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