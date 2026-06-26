    • 26 de junio de 2026 - 21:53

    Un nene de 13 años recibió un disparo en la cabeza en medio de una pelea entre vecinos

    Cinco personas terminaron detenidas, dos de ellas tenían antecedentes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nene de 13 años terminó baleado en medio de una pelea entre dos grupos de vecinos en San Fernando. La discusión fue subiendo de tono hasta que en un momento la violencia escaló a tal punto que terminaron a los tiros.

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    El episodio ocurrió durante la tarde de este miércoles y quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la cuadra. Otro hombre de 55 años también recibió un disparo en la espalda. Por el hecho, cinco personas terminaron detenidas.

    Si bien en un principio se creyó que el conflicto tenía que ver con la posesión de una casa, según pudo saber eltrece, la discusión se desencadenó por un problema con una de las integrantes de un grupo con el menor que terminó herido.

    En las imágenes se observa a los grupos discutiendo a los gritos en la vereda. Luego, empezaron las corridas, los empujones y algunos revolearon bolsas de basura. Hasta que finalmente, uno sacó un arma y efectuó varios disparos.

    Una bala le pegó al nene de 13 años en la cabeza, impactó en el cráneo, pero no llegó al cerebro. Otra le pegó al hombre de 55 en la espalda. Ambos fueron trasladados al hospital. El hombre ya está fuera de peligro y fue dado de alta, mientras que el menor continúa bajo supervisión médica.

    La Policía llegó al lugar después de recibir un llamado al 911 que alertaba sobre el conflicto y se llevó a cinco personas detenidas. Dos de 18 años y el resto mayores de 30. Hay dos de los arrestados que tienen antecedentes por robos y otros delitos.

    El caso está siendo investigado por la justicia y fue caratulado como tentativa de homicidio.

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