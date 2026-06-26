Usurparon la casa de una anciana en Capital: un hombre quedó preso y cuatro acusados evitaron la cárcel

La investigación por la violenta usurpación de una vivienda en el barrio Costa Canal, en Capital, avanzó este viernes con la audiencia de formalización en la que la Justicia acusó a cinco personas por distintos delitos . Sin embargo, solo uno de los acusados quedó con una condena por juicio abreviado, mientras que los otros cuatro quedaron en libertad tras alcanzar una solución alternativa.

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Quien fue condenado fue Cristian Andrés Zabaleta por los delitos de violación de domicilio y amenazas. Recibió una pena de seis meses de prisión efectiva y le declararon la reincidencia. A su hermano, Osvaldo Rolando Zabaleta le dieron una probation o suspension de juicio a prueba por un año , por no tener antecedentes penales. Estos dos quedaron apuntados como las personas que amedrentaron a un mujer mayor para que abandone su casa.

Luego el resto de los acusados, Yamila Belén Zabaleta y su pareja Nicolás Emiliano Javier Valdez Barrozo, así como también Oriana Nicole Zabaleta se comprometieron mediante conciliación dejar la casa este viernes mediante acta de por medio.

Cristian Andrés seguirá detenido con prisión preventiva hasta que el fallo quede firme. En tanto Osvaldo Rolando, Yamila Bebén Zabaleta y Valdez Barrozo recuperaron la libertad este viernes. La que nunca estuvo detenida fue Oriana Nicole, que llegó a la audiencia de hoy citada por la Justicia de San Juan.

El caso comenzó tras la denuncia de una mujer de avanzada edad, quien aseguró que durante la madrugada del pasado 16 de junio fue sorprendida por dos hombres, Cristian y Osvaldo Zabaleta, que ingresaron a su vivienda portando armas de fuego . Según la investigación, los sospechosos la amenazaron de muerte para obligarla a abandonar el inmueble y le manifestaron que la propiedad "ahora era de ellos" y que pensaban utilizarla para alquilarla y vender droga.

Antes de retirarse, además, los acusados se llevaron documentación vinculada con la propiedad, un elemento que luego fue recuperado durante los procedimientos realizados por la Policía.

A partir de las tareas investigativas encabezadas por la Unidad Fiscal Genérica, a cargo de la fiscal coordinadora Daniela Pringles, se llevaron adelante cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos de Capital.

Los abogados de la defensa Franco Vázquez y Enzo Bonomo y los integrantes de la UFI Genérica, la ayudante fiscal Paula Amarfil, la fiscal Daniela Pringles y el auxiliar Rodrigo Herrera.

Como resultado de esos operativos fueron detenidos tres de los cuatro hermanos Zabaleta y la pareja de uno de ellos. Yamila Belén quedó bajo detención domiciliaria debido a que tiene hijos menores a su cargo.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante la presunta usurpación y documentación perteneciente a la vivienda. En uno de los domicilios también encontraron una balanza de precisión, elementos para el armado de cigarrillos y cerca de 48 gramos de marihuana distribuidos entre cogollos, picadura y cigarrillos armados, motivo por el cual intervino personal del Departamento Drogas Ilegales.

La causa quedó caratulada como usurpación agravada por el uso de armas y amenazas, pero cambió de calificación a violación de domicilio y amenazas, lo que permitió el juicio abreviado y las soluciones alternativas, situación avalada por la víctima que quería recuperar su casa.

Tras la audiencia realizada este viernes, el juez que resolvió homologar el acuerdo de juicio abreviado y las soluciones alternativas fue el doctor Eugenio Barbera.