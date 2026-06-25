    • 25 de junio de 2026 - 06:49

    Murió un automovilista tras chocar con una camioneta y estrellarse contra un árbol

    El siniestro ocurrió durante la noche del miércoles sobre calle Periodista Sanjuanino. Dos acompañantes fueron hospitalizados y la Justicia investiga las causas del hecho.

    Murió un conductor tras chocar con una camioneta y estrellarse contra un árbol.

    Murió un conductor tras chocar con una camioneta y estrellarse contra un árbol.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre perdió la vida en la noche del miércoles 24 de junio tras protagonizar un violento siniestro vial en Capital. El hecho ocurrió alrededor de las 23:20 sobre calle Periodista Sanjuanino, entre Estrada y Pedro de Valdivia.

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    Según informaron fuentes judiciales, la víctima fue identificada como Edgar Aníbal Bravo, quien conducía un Chevrolet Onix y viajaba acompañado por otras tres personas. El vehículo circulaba de sur a norte por calle Periodista Sanjuanino cuando, por causas que son materia de investigación, impactó contra una camioneta Toyota Hilux que era conducida por un hombre de apellido Firmapaz y transitaba en el mismo sentido.

    Tras la colisión, el automóvil continuó su marcha y terminó estrellándose contra un árbol ubicado sobre el costado este de la calzada.

    Personal médico del servicio de emergencias 107 llegó al lugar y constató el fallecimiento de Bravo. En tanto, dos de los acompañantes que viajaban en el vehículo fueron trasladados al Hospital Guillermo Rawson para recibir asistencia médica.

    Por disposición judicial, ambos vehículos fueron secuestrados para las pericias correspondientes. Además, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia que permitirá avanzar en la investigación de las circunstancias del siniestro.

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