    • 26 de junio de 2026 - 08:28

    Capital: una madre golpeó a su hijo durante una cena familiar porque hizo un chiste

    La mujer fue investigada por lesiones leves agravadas por el vínculo luego de agredir al menor frente a su padre y su hermano. Ocurrió en Capital.

    Violencia intrafamiliar en Capital. IMAGEN CREADA CON IA.&nbsp;

    Violencia intrafamiliar en Capital. IMAGEN CREADA CON IA. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una mujer acusada de agredir físicamente a su hijo menor de edad durante una cena familiar en Capital evitó llegar a juicio luego de acceder a una suspensión de juicio a prueba (probation), en el marco de una causa por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo.

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    La resolución fue alcanzada en una audiencia judicial y establece que la imputada deberá cumplir un año de reglas de conducta. Entre las medidas impuestas figuran una reparación simbólica a favor de Fundame, la realización de 30 horas de trabajo no remunerado en la Municipalidad de la Capital, a completar en un plazo de seis meses y un abordaje terapéutico obligatorio para ambos progenitores y todo el grupo familiar.

    Además, la Justicia dispuso la prohibición de ejercer actos de violencia entre los padres y también hacia los hijos, con intervención de la profesional Laura Romarion y de la Dirección de la Niñez para el seguimiento del caso.

    Cómo ocurrió la agresión

    De acuerdo con la investigación, el episodio ocurrió cuando efectivos de la Comisaría 2da fueron comisionados por el CISEM cerca de las 23.25 a una vivienda de Capital, tras un llamado que alertaba sobre una mujer con una actitud agresiva.

    Al llegar al domicilio, los policías entrevistaron al propietario de la vivienda, quien relató que se encontraba cenando junto a su pareja y sus dos hijos menores de edad cuando uno de los niños hizo un comentario en tono de broma que molestó a su madre.

    Según el relato incorporado a la causa, la mujer intentó agredir al menor y, cuando este trató de defenderse, lo sujetó con fuerza del brazo derecho, lo apretó contra el abdomen y comenzó a golpearlo con la mano abierta en el rostro. Posteriormente, lo redujo y lo arrojó al piso.

    El padre intervino para detener la agresión y, al advertir que su hijo presentaba lesiones visibles en el rostro, llamó al 911.

    Intervención judicial

    Tras la llegada de los efectivos policiales, la mujer fue aprehendida. El menor fue trasladado junto a su padre a la Unidad Fiscal CAVIG para ser examinado por el médico legista.

    El ayudante fiscal de Flagrancia, Jorge Salinas, tomó intervención en el lugar y, luego de consultar con la fiscal de turno, Virginia Branca, dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, en un contexto de violencia intrafamiliar.

    Finalmente, la causa quedó a cargo de la fiscal Yanina Galante y concluyó con el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba, bajo estrictas condiciones orientadas a la reparación del daño y al abordaje integral del conflicto familiar.

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