    • 24 de junio de 2026 - 19:05

    Noche de San Juan Bautista: Capital ya está lista para celebrar la tradicional fogata

    La actividad incluirá misa, procesión, vigilia musical y la clásica quema de deseos en el Barrio Manantial. También habrá mate cocido y sopaipillas para los asistentes.

    Todo listo. Frente al CIC del Barrio Manantial ya ultiman detalles para la fogata en la noche de este martes. Fotos: Daniel Arias.

    Todo listo. Frente al CIC del Barrio Manantial ya ultiman detalles para la fogata en la noche de este martes. Fotos: Daniel Arias.

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    La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, en conjunto con la Iglesia Catedral, realizará este martes 24 de junio una nueva edición de la tradicional Fogata de San Juan Bautista, una celebración que combina la fe religiosa con las costumbres populares y que cada año convoca a cientos de familias sanjuaninas.

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    La propuesta tendrá como eje la devoción al Santo Patrono de la provincia y ofrecerá una serie de actividades que culminarán con el encendido de la fogata en el playón del CIC del Barrio Manantial, donde los vecinos podrán participar de la tradicional quema de deseos y peticiones.

    La jornada comenzará a las 20 con una Santa Misa en la Catedral, presidida por el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano. Una hora más tarde se realizará la procesión y caravana vehicular que trasladará la imagen de San Juan Bautista hacia el predio ubicado en Trinidad.

    En paralelo, desde las 21 se desarrollará una vigilia musical con la participación del Ministerio de la Música, que aportará un repertorio de carácter religioso para acompañar la espera del momento central de la noche.

    A las 21.30 está previsto el encendido de la fogata en el playón del CIC Barrio Manantial, ubicado en Agustín Gómez 201 Oeste.

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