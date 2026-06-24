    • 24 de junio de 2026 - 11:20

    Fuerte sismo en La Serena se sintió en San Juan

    Fue de 4,5° de Magnitud el sismo ocurrido este miércoles en la mañana.

    Fuerte sismo en La Serena se sintió en San Juan

    Fuerte sismo en La Serena se sintió en San Juan

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    El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) informó a través de su página web de un movimiento sentido este miércoles en la provincia de San Juan.

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    El epicentro fue en la localidad chilena de La Serena, más precisamente tuvo lugar 18 km al NE de Coquimbo; 158 km al O de Colangüil; 203 km al O de Iglesia.

    La Magnitud en la Escala de Richter fue de 4,5° y a 58 kilómetros de profundidad.

    En tanto que la Intensidad en la Escala Mercalli Modificada alcanzó los II a III en la zona de Rodeo, Iglesia, San Juan.

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