Fue de 4,5° de Magnitud el sismo ocurrido este miércoles en la mañana.

Fuerte sismo en La Serena se sintió en San Juan

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El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) informó a través de su página web de un movimiento sentido este miércoles en la provincia de San Juan.

El epicentro fue en la localidad chilena de La Serena, más precisamente tuvo lugar 18 km al NE de Coquimbo; 158 km al O de Colangüil; 203 km al O de Iglesia.

La Magnitud en la Escala de Richter fue de 4,5° y a 58 kilómetros de profundidad.