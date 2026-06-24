Renovación de flota: el municipio de Rawson rematará 19 movilidades municipales el próximo 3 de julio

El munucipio de Rawson formalizó el lanzamiento de una nueva subasta pública de vehículos pertenecientes a su patrimonio . El proceso se llevará a cabo el próximo 3 de julio, en el marco del convenio de colaboración vigente con la Caja de Acción Social (CAS) de la Provincia de San Juan.

Según informaron las autoridades municipales, la iniciativa persigue un doble propósito: por un lado, optimizar el parque automotor municipal mediante la desafectación de unidades que ya cumplieron su ciclo operativo; por el otro, generar recursos genuinos que serán destinados a fortalecer la gestión pública y mejorar los servicios que se brindan diariamente a los vecinos del departamento.

Este remate no es un hecho aislado, sino la continuidad de una política de ordenamiento patrimonial. En noviembre de 2024 , el municipio capitalizó su primera experiencia en subastas públicas con un éxito rotundo. En aquella oportunidad, se remataron 22 movilidades y se alcanzó una recaudación total de $92.400.000 . Esos fondos resultaron clave para avanzar en la modernización administrativa y la mejora de la infraestructura local, un resultado que el Ejecutivo municipal planea replicar en este nuevo llamado.

Los vehículos que participarán de la subasta estarán en exhibición en el complejo La Superiora, en Rawson.

Al igual que en la edición anterior, las autoridades destacaron que el trabajo conjunto con la Caja de Acción Social garantiza un procedimiento público, transparente y con un sólido respaldo institucional , asegurando la igualdad de condiciones para todos los oferentes de la comunidad.

El acto central del remate tendrá lugar el próximo viernes 3 de julio de 2026 a las 15 . La cita será en la Gerencia de Préstamos de la Caja de Acción Social, cuyas instalaciones se encuentran ubicadas en calle Mendoza 451 Sur , en la Ciudad de San Juan.

Desde la organización recordaron que no es necesario realizar ningún tipo de inscripción previa ni efectuar pagos antes del día de la subasta. La participación es libre y el ingreso estará abierto a todo el público interesado.

Cómo y dónde ver los vehículos

Para que los interesados puedan evaluar de primera mano el estado de los lotes, el municipio dispuso cuatro jornadas de exhibición pública previa. Las unidades estarán expuestas los días lunes 29 de junio, martes 30 de junio, miércoles 1 de julio y jueves 2 de julio, en horario de 14 a 18.

La muestra se desarrollará en el predio situado en la intersección de calle Doctor Ortega y Conector Sur, en el sector del Complejo La Superiora, en Rawson. Durante estos días, personal especializado de la comuna estará presente en el lugar para brindar asesoramiento técnico, responder consultas sobre el estado de las unidades y detallar las características de cada lote.

El detalle de los lotes y los valores base

En esta ocasión, la subasta estará conformada por 19 movilidades que incluyen automóviles, utilitarios y camiones de carga pesada. El desglose de los rodados disponibles es el siguiente:

12 automóviles Chevrolet Classic, modelo 2012.

Chevrolet Classic, modelo 2012. 4 automóviles Chevrolet Classic, modelo 2015.

Chevrolet Classic, modelo 2015. 5 camiones marcas Iveco, correspondientes a los modelos 2008, 2010 y 2013.

marcas Iveco, correspondientes a los modelos 2008, 2010 y 2013. 1 utilitario Renault Kangoo Generique 1.5 DCI Furgón, modelo 2008.

Respecto a los aspectos económicos, los valores base establecidos para iniciar la puja de los distintos lotes oscilarán entre los $300.000 y los $1.000.000. No obstante, desde el municipio aclararon que algunas unidades se ofrecerán bajo la modalidad de "base libre". Esto significa que no habrá un precio mínimo de arranque y el valor final lo determinará exclusivamente el juego de la oferta y la demanda durante el remate, quedando el lote en manos del mejor postor.

Requisitos y condiciones para los compradores

Quienes asistan con la intención de adquirir alguna de las movilidades deberán tener en cuenta una serie de requisitos obligatorios fijados por la Caja de Acción Social:

Identificación: es indispensable concurrir con el Documento Nacional de Identidad (DNI) original de la persona que registrará la compra.

es indispensable concurrir con el Documento Nacional de Identidad (DNI) original de la persona que registrará la compra. Pago inmediato (Seña): al momento de resultar adjudicatario de un lote, se deberá abonar en el acto el 10% del monto total ofertado en concepto de seña, más otro 10% correspondiente a la comisión de los martilleros actuantes.

al momento de resultar adjudicatario de un lote, se deberá abonar en el acto el en concepto de seña, más otro de los martilleros actuantes. Medios de pago autorizados: para este desembolso inicial se aceptará dinero en efectivo, transferencia bancaria o Mercado Pago : se aclaró de forma taxativa que no se aceptarán cheques ni moneda extranjera .

para este desembolso inicial se aceptará dinero en : se aclaró de forma taxativa que . Cancelación del saldo: el 90% restante del valor del vehículo deberá ser cancelado dentro de los cinco días hábiles posteriores al remate. Este trámite se realizará en la Tesorería de la Caja de Acción Social (calle Santa Fe 10 Este, Primer Piso) en horario de 7:00 a 10:00 horas. El incumplimiento de este plazo provocará de manera automática la pérdida de la seña abonada y el derecho sobre el lote.

Retiro de las unidades y trámites notariales

Una vez cancelado el total del vehículo, el adjudicatario recibirá la boleta de Tesorería con el sello de "Cancelado", requisito obligatorio para poder retirar el rodado del predio municipal.

Todos los formularios, tasas y gastos relacionados con la transferencia registral correrán por cuenta exclusiva del comprador. Asimismo, se informó que los nuevos propietarios deberán iniciar el trámite correspondiente ante la Oficina de Patrimonio de la Municipalidad de Rawson y contarán con un plazo máximo de diez días hábiles para hacer efectivo el retiro físico de la unidad.

Canales de consulta e informes: Para resolver dudas, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp a las líneas 264 4868564 o 264 4102526. También está disponible la atención presencial en la Oficina de Patrimonio de la Municipalidad de Rawson, donde se brinda asesoramiento integral sobre la documentación y los vehículos disponibles.