Cómo estará el tiempo este miércoles 24 de junio en San Juan

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San Juan vivirá este miércoles 24 de junio una de las mañanas más frías de la semana. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima descenderá hasta los -1°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C durante la tarde.

La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado, condición que se mantendrá durante gran parte del día. Hacia la noche, el organismo prevé un panorama algo nublado, sin chances de precipitaciones en ningún momento.

En cuanto al viento, soplará de manera leve, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora. Durante la mañana predominará del sector noroeste, por la tarde rotará al oeste y por la noche al sudoeste. No se esperan ráfagas significativas.

El pronóstico del tiempo en San Juan Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.