    • 24 de junio de 2026 - 07:18

    Cómo estará el tiempo este miércoles 24 de junio en San Juan

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa temperaturas bajo cero y una máxima de 15°C.

    Clima en San Juan.

    Clima en San Juan.

    Foto:

    San Juan vivirá este miércoles 24 de junio una de las mañanas más frías de la semana. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima descenderá hasta los -1°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C durante la tarde.

    Leé además

    El inicio de la semana será fresco en San Juan

    Con temperaturas bajo cero, mirá cómo estará el tiempo este martes 23 de junio
    Frío en San Juan.

    Frío intenso y cielo algo nublado, así estará el tiempo en San Juan el lunes 22 de junio

    La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado, condición que se mantendrá durante gran parte del día. Hacia la noche, el organismo prevé un panorama algo nublado, sin chances de precipitaciones en ningún momento.

    En cuanto al viento, soplará de manera leve, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora. Durante la mañana predominará del sector noroeste, por la tarde rotará al oeste y por la noche al sudoeste. No se esperan ráfagas significativas.

    El pronóstico del tiempo en San Juan

    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Pronóstico del tiempo.

    San Juan recibe el invierno con una jornada fresca y probabilidad de chaparrones

    Clima en San Juan.

    Así estará el tiempo en San Juan este sábado 20 de junio

    Estado del tiempo.-

    Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este viernes 19 de junio

    Clima en San Juan.

    Mirá cómo estará el tiempo este miércoles 17 de junio en San Juan