Personal de Ischigualasto se capacitó en técnicas de rescate en montaña y prevención de riesgos

El objetivo de esta capacitación es que Ischigualasto cuente con gente preparada para asistencia en urgencias.

Con el objetivo de mantener los más altos estándares de seguridad y atención al turista, Ischigualasto realizó una importante jornada de formación destinada al personal. En esta ocasión, los agentes del área protegida participaron de una capacitación introductoria sobre rescate en montaña, uso correcto de elementos de protección personal y de seguridad general, y prevención de riesgos laborales.

Estas instancias de aprendizaje resultan fundamentales para la dinámica del parque en Valle Fértil, ya que permiten al personal incorporar conocimientos técnicos actualizados, reforzar los protocolos de actuación vigentes y ensayar respuestas eficientes ante cualquier eventualidad o situación de emergencia que pueda registrarse dentro del exigente terreno del patrimonio sanjuanino.

Máxima preparación en Ischigualasto El circuito turístico de Ischigualasto, conocido mundialmente como el Valle de la Luna, se caracteriza por su particular geografía y sus condiciones climáticas extremas. Por este motivo, la seguridad tanto de los visitantes como de los propios trabajadores se consolidó como una prioridad absoluta para la administración del lugar.

Desde la organización del parque destacaron que la preparación y el profesionalismo son las herramientas esenciales para mitigar riesgos y, al mismo tiempo, garantizar una experiencia óptima y segura para los miles de turistas nacionales e internacionales que eligen descubrir la riqueza paleontológica y paisajística del predio.

Prevención y compromiso institucional La capacitación continua forma parte de un plan integral que busca anticiparse a los desafíos logísticos que presenta el trabajo en territorio. Saber cómo reaccionar ante una contingencia climática, cómo asistir a un senderista o cómo utilizar correctamente el equipamiento técnico de seguridad marca la diferencia en la gestión diaria del parque.