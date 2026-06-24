Traductores de San Juan y el boom minero: capacitaciones y apertura nacional para cubrir la demanda

Desde hace tiempo se habla en San Juan del boom minero y el impacto en distintos sectores, una realidad que se viene analizando en el Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de San Juan . Debido a la demanda que están registrando y a las limitaciones que presenta el recurso humano en la provincia es que desde la institución se desarrollarán distintas acciones para estar listos ante los requerimientos, sobre todo cuando estos vayan en alza.

Así lo señaló la presidente de la institución, Lorena Garay Pellice, en diálogo con DIARIO DE CUYO, quien confirmó que se estarán dictando talleres y concretando distintas actividades para que los profesionales sanjuaninos estén a la altura de los pedidos de las compañías internacionales vinculadas a la minería. Lo que se pretende es que se tenga en cuenta a los profesionales locales antes de tener que recurrir afuera de la provincia. Sin embargo, la demanda y los pedidos superan las disponibilidades actuales.

Para tener una noción, en San Juan el colegio cuenta con 71 matriculados, de los cuales 53 están en actividad. De ese total, además de profesionales sanjuaninos matricularon a traductores e intérpretes de Mendoza y Buenos Aires. “Entre nuestros traductores tenemos a Lin Wu Chun, la única traductora pública de chino mandarín en Argentina. Fue un logro del comité de capacitaciones y de matriculados”, destacó Garay Pellice.

Además del idioma oriental, los profesionales manejan inglés (en su mayoría), italiano y francés; mientras que los requerimientos en minería están enfocados en inglés, aleman y chino. “Para poder interpretar un contrato lo tienes que entender en tu lenga materna para poder volcar el conocimiento en otro idioma. Los traductores no solo traducimos palabra por palabra, traducimos cultura. Somos puentes entre culturas y la cultura minera es muy particular”, indicó la profesional.

Ante el incremento de las actividades vinculadas a la minería y la llegada de empresarios internacionales a San Juan, el rol de los traductores será más que fundamental. Actualmente en la provincia hay solo tres traductoras especializadas en minería, siendo fuente de consulta constate. Para aumentar la cantidad, desde el Colegio se apunta a distintas formaciones.

Durante cuatro encuentros que se desarrollarán entre agosto y septiembre se llevará a cabo un taller sobre derecho minero. Si bien estará orientado a traductores y abogados, será abierto a toda la comunidad. Serán tres encuentros virtuales y uno presencial, a cargo de un especialista en derecho minero de Salta.

La formación de los profesionales continuará con un taller sobre derecho migratorio, teniendo en cuenta la cantidad de profesionales que estarán arribando, viviendo y/o negociando en San Juan, requiriendo de la labor de un matriculado.

El tercer espacio de formación estará a cargo de la traductora de Buenos Aires Daniela Costa, quién llegará hasta San Juan para brindar un taller sobre el uso de la inteligencia artificial aplicado a la traducción.

“Los traductores todo el tiempo se están formando. Hay muchos que se están formando en italiano, en alemán, algunos que comenzarán a tomar clases de chino, para poder cubrir la demanda. Nuestro objetivo en la gestión es capacitar a los matriculados en lo que vayamos viendo, en todo lo que sea necesario”, reflexionó la profesional.

Matriculación nacional, la campaña de cara a lo que se viene

Que profesionales de otras regiones se puedan matricular en San Juan no es un capricho del colegio, sino que es el aval que les permite poder trabajar en la provincia.

Garay Pellice aseguró que al no haber en San Juan la posibilidad de formarse en nivel superior, la mayoría de los profesionales, incluso los locales, realizaron sus carreras en otras provincias. Teniendo en cuenta que actualmente la mayor demanda de profesionales está superando la oferta, desde el Colegio confirmaron que realizarán una campaña virtual.

“En julio lanzamos la matriculación online para captar más traductores de todo el país, ya que hay muchos que no están en condiciones de viajar por el día para hacer el trámite. De esta manera si los contrata una empresa, contarán con el aval del Colegio. A su vez, también queremos que la institución sea fuente de consulta para las empresas mineras, para que contraten profesionales autorizados”, destacó Garay Pellice.

Desde la institución no solo la actual gestión asumió el desafío de acompañar a los profesionales y brindar espacios de formación, además son fuente de consulta y asesoría de aquellos estudiantes que buscan convertirse en traductores e intérpretes. Quienes deseen comunicarse con el Colegio lo pueden hacer al 2645460833 o por medio de la cuenta de Instagram @ctpi_san_juan.