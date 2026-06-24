"San Juan asumió el desafío de llegar a todos, y lo hizo": el balance de quienes colaboran activamente con la alfabetización local

La alfabetización se convirtió en una de las principales apuestas educativas de San Juan y, a poco más de dos años de iniciado el programa “Compromiso con la Alfabetización” , los primeros resultados comienzan a mostrar avances. En ese contexto, Lucía Feced, directora de Educación del Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), asociación civil que aporta para el desarrollo del programa, destacó el trabajo conjunto entre el Estado, las escuelas, organizaciones civiles y el sector privado, una articulación que considera clave para afrontar desafíos estructurales.

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“San Juan asumió este desafío de llegar a todos, y lo hizo” , afirmó durante una entrevista con DIARIO DE CUYO, al analizar los alcances de una política que busca mejorar los niveles de alfabetización en toda la provincia. En los datos se puede observar como esta mejora es progresiva y positiva.

Feced remarcó que el programa es liderado por el Ministerio de Educación de San Juan, pero que su fortaleza radica en la construcción colectiva. “La alfabetización es una política educativa principal llevada adelante por el Ministerio, pero también es una acción multiactoral. Cuando empresas, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, el Estado y las escuelas se unen alrededor de un propósito común, se generan condiciones para resolver problemas que ningún actor podría abordar por sí solo”, sostuvo.

Los problemas educativos requieren procesos de largo plazo y una coordinación permanente entre distintos sectores. En ese sentido, Feced valora que la provincia haya decidido no solo implementar acciones, sino también medir sistemáticamente sus resultados. De esta manera se pueden analizar las acciones implementadas, sus efectos y si es necesario cambiar de estrategia para un impacto efectivo mayor.

“No hay mejoras si no se mide. Lo importante de esta política es que se propuso trabajar sobre un tema prioritario, involucrando a muchos actores, y además evaluar el avance” , señaló.

Y continuó: “Lo que más me llamó la atención fue el dato de mejora. San Juan hizo una apuesta muy audaz: trabajar con el 100% de las escuelas. No se trata de mejorar cuatro o cinco establecimientos, sino todo el sistema educativo. Cuando el promedio mejora, significa que todos avanzaron, algunos más rápido y otros más despacio, pero todos mejoraron”.

Para la especialista, otro aspecto destacado es que los resultados observados se encuentran en niveles comparables con experiencias exitosas desarrolladas en otros países. “Cuando uno se compara con otros casos de éxito internacionales y ve que está en números similares durante el primer año, es un dato que permite mirar el futuro con optimismo”, afirmó.

Sin embargo, más allá de los indicadores académicos, Feced considera que uno de los mayores logros fue la apropiación del programa por parte de la comunidad educativa. Según indicó, la evaluación contó con una participación cercana al 100% y las capacitaciones docentes registran altos niveles de asistencia.

“Hay lugares donde todavía se discute si hay que evaluar o no. Acá todos se evalúan, los docentes participan de las capacitaciones y las escuelas están comprometidas con la implementación. Eso habla de una política que logró ser apropiada por el sistema educativo”, destacó.

Orientador Pedagógico, una figura reconocida por la GDFE

Uno de los elementos que consideró innovadores durante su análisis del modelo sanjuanino es la figura del “Orientador Pedagógico”, un profesional que acompaña a docentes, directivos y supervisores directamente en las escuelas. También mantiene contacto con el alumnado en caso de requerirlo, articulando con todos los actores involucrados en mejorar la alfabetización.

Sobre este punto, Feced indicó: “El orientador pedagógico visita las instituciones, acompaña en territorio y ayuda a resolver situaciones concretas. Es una figura muy interesante porque permite combinar una política general para toda la provincia con un trabajo personalizado según la realidad de cada escuela”, explicó.

El apoyo de GDFE, más que importante para el avance de la alfabetización en San Juan

Desde el GDFE, asociación civil que nuclea empresas y fundaciones interesadas en fortalecer la educación, el rol consiste en aportar recursos financieros, técnicos, especialistas y capacidades de articulación, siempre respetando el liderazgo estatal de la iniciativa.

“La política es del Gobierno. Nuestro papel es acompañar, aportar recursos y generar apoyos coordinados. La clave está en que cada actor entienda cuál es su rol y aporte desde allí. Cuando todos empujan para el mismo lado, el impacto es mucho mayor”, señaló Feced.

La especialista sostuvo que el compromiso del sector privado y de la asociación civil no implica reemplazar responsabilidades estatales, sino complementarlas. “La educación es un tema que nos involucra a todos. Sin superponerse a la responsabilidad indelegable del Estado, hay espacios donde distintos actores pueden contribuir genuinamente al logro de objetivos comunes”, agregó.

Respecto de los próximos pasos, Feced indicó que el foco estará puesto en sostener y profundizar las acciones ya iniciadas. Entre ellas, continuar con las capacitaciones, el acompañamiento en territorio y las evaluaciones anuales, además de fortalecer la formación de formadores para que cada vez más especialistas locales puedan liderar los procesos de capacitación docente.

“La intención es seguir fortaleciendo lo que ya está funcionando. Queremos que San Juan pueda consolidarse como ejemplo para otras provincias que busquen recorrer caminos similares”, concluyó.

Con resultados alentadores y una red de actores comprometidos detrás del proyecto, la provincia apuesta a que la mejora en alfabetización no sea una meta de corto plazo, sino una transformación capaz de impactar en las próximas generaciones de sanjuaninos.