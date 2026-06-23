Plan de Alfabetización, en números: los datos que reflejan el impacto positivo de las escuelas de San Juan

“Compromiso con la Alfabetización” es el nombre del programa que viene desarrollando el Gobierno de la Provincia de San Juan desde el 2023. Tras un arduo y profundo estudio de la realidad en las aulas locales, detectando las falencias, carencias y fortalezas, se realizaron acciones más que significativas, y durante este martes se compartieron los resultados que demuestran el impacto positivo de un accionar que combina la articulación público-privado.

San Juan consolida el Plan Comprendo y Aprendo: 200.000 dólares de inversión y cobertura total en 2026 para más de 66.000 estudiantes

Sucedió este martes, en el marco del acto de entrega del sello al Compromiso con la Alfabetización que el Gobierno de San Juan le realizó a las entidades privadas que forman parte del Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), que realizan aportes económicos para poder concretar formaciones, llegar con guías de estudios y bibliografía a cada institución de San Juan. Durante el evento se compartieron resultados de los programas “Comprendo y Aprendo” , orientado al nivel inicial y primario; y “Transformar la Secundaria” , apuntado al nivel secundario.

“Estábamos muy preocupados por los índices que tenía San Juan en lo que tiene que ver con la alfabetización. Tomamos este compromiso de la mano del Grupo de Fundaciones y Empresas, y la verdad es que agradecemos profundamente, porque no lo hubiésemos podido hacer sin el apoyo de ellos”, destacó en la previa del acto la ministra de Educación, Silvia Fuentes; quien estuvo acompañada por Gustavo Castagnino, presidente de GDFE.

Durante el acto, a tres años de la implementación del plan de alfabetización, se compartieron los avances alcanzados, como también las proyecciones realizadas para lo que queda del 2026, renovando el compromiso con seguir apostado a una educación de calidad, desde los niveles inferiores hasta los superiores, incluyendo la formación de los educadores sanjuaninos.

Enfocado a los primeros niveles educativos, incluye material didáctico, propuestas pedagógicas, capacitación docente constante y acompañamiento territorial de orientadores pedagógicos que trabajan en conjunto con las comunidades educativas. El objetivo consiste en lograr una lectura fluida, mayor comprensión de textos y desarrollo de herramientas de aprendizajes desde los primeros años de escolaridad.

Durante el 2024, el año que se puso en practica el plan de alfabetización Comprendo y Aprendo, tras varios meses de desarrollo y planificación, alcanzando al 38% de las escuelas de nivel inicial y primario. En 2025 se amplio al 76%; mientras para el 2026, es decir, durante el actual ciclo lectivo, el plan tiene proyectado llegar a cubrir el 100% de las escuelas de nivel inicial y primario.

El dato alentador es que en solo un año se registró un 3,6 punto de mejora en fluidez lectora en las 153 escuelas primarias comparables. Además, hubo 3 puntos de incremento en el nivel avanzado de alfabetización temprana en el nivel inicial comparando el 2024 con el 2025.

Los resultados obtenidos tras las evaluaciones realizadas en el 2024 y el 2025 reflejan el impacto positivo del plan, con una escala progresiva de resultados positivos.

17,9% de mejora en el desempeño de estudiantes de cuarto grado

90% de docentes integró los contenidos a sus prácticas en las aulas

98% de los docentes recomiendan la formación

Transformar la Secundaria, los datos oficiales

En nivel secundario también se vio alcanzado por esta política de estado que cuenta con el apoyo de GDFE. Con el propósito de fortalecer los contenidos orientados a Lengua y Matemáticas, se incorporó robótica entre otras herramientas en auge, como inteligencia artificial.

Con el objetivo de llegar con aprendizajes significativos e incorporando herramientas reales para proyectos de vida, durante el 2025 y el 2025 se incorporaron 100 escuelas para dar inicio a su transformación.

La proyección es que durante el 2026 y el 2027 serán 270 las escuelas que se encuentren bajo la órbita del programa, logrando la totalidad del sistema.

Durante el año pasado, 1.254 estudiantes de escuelas secundarias técnicas y agrotécnica, institutos superiores técnicos y escuelas de capacitación laboral desarrollaron 1.569 prácticas externas en 203 instituciones. Esto posibilitó a los jóvenes sanjuaninos vivir experiencias concretas en entornos laborales de empresas reales.

El alcance del programa “Compromiso con la Alfabetización”

Entendiendo que la educación básica que se brinda en el nivel inicial y primario es la base fundamental para el desarrollo de las personas, si bien el foco del plan de alfabetización se encaró hacia ese sector del alumnado, las proyecciones son mayores.

San Juan, de esta manera, se convirtió en pionera a nivel nacional al desarrollar un plan que contempla alumnos de nivel inicial, del tercer grado de primaria, sumar la modalidad de educación especial y además poner a disposición un postítulo internacional, de la Universidad de Málaga, para que los estudiantes sanjuaninos de nivel superior puedan cursar de forma virtual con formadores internacionales.

Con acciones enfocadas al nivel secundario, San Juan una vez más renueva su compromiso con brindar una educación de calidad a todos los alumnos locales, sin importar de qué departamento son o a qué institución acuden.