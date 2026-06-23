    • 23 de junio de 2026 - 20:44

    Revolución en el parqué: la UCCuyo lanza una Actualización Académica en Futsal en pleno año mundialista

    El Instituto Superior de Formación Docente Santa María, de la UCCuyo, abre las inscripciones para un postítulo clave.

    El Instituto Superior de Formación Docente Santa María, de la UCCuyo, lanza la Actualización Académica en Futsal.

    El Instituto Superior de Formación Docente Santa María, de la UCCuyo, lanza la Actualización Académica en Futsal.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El futsal no para de crecer y la exigencia en los bancos de suplentes y en las aulas marcha al mismo ritmo. En sintonía con la fiebre que despierta el Mundial, la UCCuyo, a través del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) Santa María, anunció el lanzamiento de su nueva Actualización Académica en Futsal.

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    Esta propuesta llega como una respuesta concreta a la necesidad de entrenadores, preparadores físicos y docentes de contar con herramientas teóricas y prácticas validadas formalmente para potenciar el trabajo en la cancha. Al tratarse de una actualización con enfoque pedagógico y profesional, para los profesionales de la educación este trayecto se valora y puntúa como postítulo.

    El director del ISFD Santa María, José Carrascosa, extendió la invitación formal a profesores de Educación Física, entrenadores y técnicos de futsal, destacando que se trata de "una oportunidad concreta para profundizar la formación, actualizar herramientas y compartir el proceso con otros apasionados por el deporte".

    Del pizarrón a la cancha en la UCCuyo

    Esta nueva capacitación no se quedará sólo en la teoría. Con una carga horaria total de 200 horas, el plan de estudios fue diseñado para cubrir de manera holística todas las aristas que demanda el futsal moderno en sus etapas formativas y competitivas:

    • Fundamentos esenciales: técnica individual, táctica grupal y colectiva (sistemas de juego y sus variantes).
    • Planificación estratégica: metodología del entrenamiento y preparación física específica para las exigencias del parqué.
    • Gestión y conducción: liderazgo de equipos, reglamento oficial y criterios de arbitraje.
    • Ciencias aplicadas: el rol clave de la nutrición, la psicología deportiva y la kinesiología en el rendimiento actual.

    Modalidad de cursado, fechas y costos

    El trayecto formativo se adaptará a los tiempos de los profesionales mediante una modalidad bimodal (combinando instancias presenciales y virtuales).

    • Inicio y duración: arranca el sábado 25 de julio y se extenderá hasta el 12 de diciembre de 2026.
    • Días y horarios: los encuentros presenciales se dictarán los días sábados de 8 a 12,30 en el campus de la UCCuyo.
    • Inversión económica: la matrícula inicial tiene un valor de $70.000, seguida de cinco cuotas mensuales (de agosto a diciembre) de $70.000 cada una.

    ¿Cómo inscribirse? Requisitos obligatorios

    El proceso de inscripción ya se encuentra abierto y se realiza de manera estrictamente presencial hasta el viernes 24 de julio. Los interesados deben acercarse a la preceptoría del ISFD Santa María (ubicado dentro del campus universitario) de lunes a viernes en horario de 16 a 19.

    Los requisitos solicitados por la institución son:

    • Fotocopia del DNI.
    • Título secundario completo.
    • Título de nivel superior (en caso de ser docente, indispensable para la valoración del postítulo).

    Para mayor información o consultas adicionales, la institución habilitó el correo electrónico oficial de contacto: [email protected].

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