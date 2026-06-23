Revolución en el parqué: la UCCuyo lanza una Actualización Académica en Futsal en pleno año mundialista

El futsal no para de crecer y la exigencia en los bancos de suplentes y en las aulas marcha al mismo ritmo. En sintonía con la fiebre que despierta el Mundial, la UCCuyo, a través del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) Santa María, anunció el lanzamiento de su nueva Actualización Académica en Futsal .

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Esta propuesta llega como una respuesta concreta a la necesidad de entrenadores, preparadores físicos y docentes de contar con herramientas teóricas y prácticas validadas formalmente para potenciar el trabajo en la cancha. Al tratarse de una actualización con enfoque pedagógico y profesional, para los profesionales de la educación este trayecto se valora y puntúa como postítulo .

El director del ISFD Santa María, José Carrascosa, extendió la invitación formal a profesores de Educación Física, entrenadores y técnicos de futsal, destacando que se trata de "una oportunidad concreta para profundizar la formación, actualizar herramientas y compartir el proceso con otros apasionados por el deporte".

Esta nueva capacitación no se quedará sólo en la teoría. Con una carga horaria total de 200 horas , el plan de estudios fue diseñado para cubrir de manera holística todas las aristas que demanda el futsal moderno en sus etapas formativas y competitivas:

Del pizarrón a la cancha en la UCCuyo

El trayecto formativo se adaptará a los tiempos de los profesionales mediante una modalidad bimodal (combinando instancias presenciales y virtuales).

Inicio y duración: arranca el sábado 25 de julio y se extenderá hasta el 12 de diciembre de 2026 .

arranca el y se extenderá hasta el . Días y horarios: los encuentros presenciales se dictarán los días sábados de 8 a 12,30 en el campus de la UCCuyo.

los encuentros presenciales se dictarán los días en el campus de la UCCuyo. Inversión económica: la matrícula inicial tiene un valor de $70.000, seguida de cinco cuotas mensuales (de agosto a diciembre) de $70.000 cada una.

¿Cómo inscribirse? Requisitos obligatorios

El proceso de inscripción ya se encuentra abierto y se realiza de manera estrictamente presencial hasta el viernes 24 de julio. Los interesados deben acercarse a la preceptoría del ISFD Santa María (ubicado dentro del campus universitario) de lunes a viernes en horario de 16 a 19.

Los requisitos solicitados por la institución son:

Fotocopia del DNI.

Título secundario completo.

Título de nivel superior (en caso de ser docente, indispensable para la valoración del postítulo).

Para mayor información o consultas adicionales, la institución habilitó el correo electrónico oficial de contacto: [email protected].