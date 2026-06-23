San Juan consolida el Plan Comprendo y Aprendo: 200.000 dólares de inversión y cobertura total en 2026 para más de 66.000 estudiantes

El Gobierno de San Juan avanza en la consolidación del Plan Comprendo y Aprendo , una de las principales políticas educativas de la provincia, que desde 2023 se implementa con el acompañamiento del Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) y la articulación con el sector privado.

Plan de Alfabetización, en números: los datos que reflejan el impacto positivo de las escuelas de San Juan

La iniciativa prevé alcanzar en 2026 la cobertura total del sistema educativo provincial, llegando a más de 800 instituciones y más de 66.000 estudiantes de nivel inicial, primario y educación especial.

En este marco, la inversión del último año alcanzó los 200.000 dólares aportados por empresas privadas, con una red de 19 compañías que participan del programa mediante contribuciones que oscilan entre los 10.000 y 20.000 dólares según categoría.

Desde la provincia destacan que el plan muestra resultados concretos en el aprendizaje. En las 153 escuelas primarias comparables, se registró una mejora de 3,6 puntos en fluidez lectora en un año y un incremento de 3 puntos en el nivel avanzado de alfabetización temprana en nivel inicial, con el 99% de los estudiantes evaluados.

“El plan funciona. Estamos mejorando”, remarcaron desde la cartera educativa, al señalar que los avances se sostienen en un modelo de gobernanza que articula al Estado con el sector privado. “El plan funciona. Estamos mejorando”, remarcaron desde la cartera educativa, al señalar que los avances se sostienen en un modelo de gobernanza que articula al Estado con el sector privado.

En su implementación, el programa comenzó en 2024 alcanzando al 38% de las escuelas de nivel inicial y primario, se amplió al 76% en 2025 y en 2026 llegará al 100% de cobertura en toda la provincia.

Además, el esquema provincial incorpora innovaciones pedagógicas: San Juan es pionera en incluir alfabetización desde nivel inicial y tercer grado, integrar educación especial y sumar un postítulo internacional dictado junto a la Universidad de Málaga, destinado a la formación docente en modalidad virtual.

En paralelo, el programa “Transformar la Secundaria” complementa la estrategia educativa con foco en aprendizajes significativos y vínculo con el mundo laboral. Entre 2024 y 2025, 100 escuelas iniciaron su proceso de transformación, mientras que entre 2026 y 2027 se prevé alcanzar a 270 instituciones en la totalidad del sistema.

Como parte de ese proceso, 64 directivos y supervisores fueron formados en liderazgo educativo y 376 docentes participaron de instancias de capacitación. Según datos oficiales, el 90% de los docentes ya incorporó los contenidos a sus prácticas áulicas y el 98% recomendaría la formación. En términos de impacto, el programa registró una mejora del 17,9% en el desempeño de estudiantes de cuarto año.

Otro de los ejes centrales es el impacto del boleto educativo gratuito, que permitió una reducción del 39,13% en las inasistencias en el nivel secundario entre 2024 y 2025, pasando de 38.931 a 23.697 faltas registradas.

“Cuando el Estado llega con un plan serio, las escuelas responden”, señalaron en el marco de la presentación de resultados, destacando además el rol de las prácticas profesionalizantes como puente hacia el empleo. “Cuando el Estado llega con un plan serio, las escuelas responden”, señalaron en el marco de la presentación de resultados, destacando además el rol de las prácticas profesionalizantes como puente hacia el empleo.

En 2025, 1.254 estudiantes de escuelas técnicas, agrotécnicas, institutos superiores y centros de formación laboral realizaron 1.569 prácticas externas en 203 instituciones. “Hoy tengo trabajo”, expresaron algunos de los jóvenes participantes, al valorar la experiencia en entornos laborales reales.

Desde el Gobierno provincial remarcan que la educación es el eje del desarrollo productivo. “Aprender a leer primero. Aprender para transformar. Aprender para producir”, sintetizaron como consigna del programa.

“El aprendizaje es transformador y la escuela se convierte en un puente hacia el mundo del trabajo para el San Juan productivo que estamos construyendo”, afirmaron.