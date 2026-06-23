    • 23 de junio de 2026 - 20:15

    El llamativo pedido de una sanjuanina que perdió una cabra, su mascota: "No me comas"

    El animal se perdió el lunes en la zona de Calle 5 y San Miguel. Su dueña ofreció recompensa en las redes y dijo que se encuentra bajo tratamiento médico.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un llamativo pedido comenzó a circular con fuerza en las redes sociales durante las últimas horas. Una familia sanjuanina busca intensamente a "Chivi", una cabra que se extravió el pasado lunes en la zona de Calle 5 y San Miguel, en el límite entre Rawson y Pocito.

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    La publicación llamó la atención por el mensaje que acompaña la fotografía del animal: "No me comas, estoy en tratamiento médico", una advertencia que busca generar conciencia y facilitar su regreso a casa.

    La dueña de la cabra expresó su preocupación y apeló a la solidaridad de los sanjuaninos para encontrarla. "Por favor, es mi mascota... es muy inteligente, necesito que me la devuelvan", manifestó en el aviso difundido a través de distintas plataformas.

    Según detallaron sus propietarios, "Chivi" lleva un collar rosa y una campanita, elementos que podrían ayudar a identificarla en caso de que alguien la haya visto o la tenga en su poder. Además, remarcaron que el animal se encuentra bajo tratamiento médico, por lo que consideran importante localizarla cuanto antes.

    Para incentivar la búsqueda, la familia informó que ofrece una recompensa a quien aporte información certera que permita dar con su paradero.

    Quienes tengan datos sobre "Chivi" pueden comunicarse al 2645-270856.

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