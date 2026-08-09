Becas Progresar 2026: cuándo abre la segunda inscripción y cómo anotarse en San Juan

El Ministerio de Educación habilitará desde este lunes la segunda convocatoria de las Becas Progresar 2026 , una nueva oportunidad para que estudiantes puedan acceder al beneficio. La inscripción será online y contará con puntos de atención presencial en San Juan para quienes necesiten ayuda durante el trámite.

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El cronograma varía según la línea de la beca:

El Ministerio de Educación recordó que para completar el trámite es necesario contar con la aplicación Mi Argentina .

Para facilitar el acceso a las becas, habrá personal capacitado para orientar a los estudiantes sobre los requisitos y acompañarlos durante la inscripción. Quienes concurran deberán llevar un dispositivo personal con acceso a internet .

La atención presencial será de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 , en los siguientes lugares:

Centro Cívico - Isla Norte (Planta Baja): allí se brindará asesoramiento para Progresar Obligatorio, Progresar Superior y consultas vinculadas al Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Centro Tecnológico del Ministerio de Educación (Las Heras y Alberdi): ofrecerá atención para Progresar Trabajo, Progresar Superior y Enfermería desde el 18 de agosto hasta el 11 de septiembre.

Además, quienes tengan inconvenientes para instalar Mi Argentina, crear su usuario o recuperar la contraseña podrán recibir asistencia en el Punto Digital del Museo de la Historia Urbana, ubicado sobre calle 25 de Mayo, antes de Urquiza.