    • 9 de agosto de 2026 - 19:47

    Becas Progresar 2026: cuándo abre la segunda inscripción y cómo anotarse en San Juan

    La segunda convocatoria comenzará este lunes 10 de agosto para Progresar Obligatorio. Superior y Enfermería abrirán sus inscripciones el 18 de agosto. El trámite es gratuito y habrá acompañamiento presencial.

    Becas Progresar. Foto: Sisanjuan.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Educación habilitará desde este lunes la segunda convocatoria de las Becas Progresar 2026, una nueva oportunidad para que estudiantes puedan acceder al beneficio. La inscripción será online y contará con puntos de atención presencial en San Juan para quienes necesiten ayuda durante el trámite.

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    Cuándo se puede realizar la inscripción

    El cronograma varía según la línea de la beca:

    • Progresar Obligatorio: del 10 de agosto al 4 de septiembre.
    • Progresar Superior: del 18 de agosto al 11 de septiembre.
    • Progresar Enfermería: del 18 de agosto al 11 de septiembre.

    El Ministerio de Educación recordó que para completar el trámite es necesario contar con la aplicación Mi Argentina.

    Dónde recibir ayuda para inscribirse en San Juan

    Para facilitar el acceso a las becas, habrá personal capacitado para orientar a los estudiantes sobre los requisitos y acompañarlos durante la inscripción. Quienes concurran deberán llevar un dispositivo personal con acceso a internet.

    La atención presencial será de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30, en los siguientes lugares:

    Centro Cívico - Isla Norte (Planta Baja): allí se brindará asesoramiento para Progresar Obligatorio, Progresar Superior y consultas vinculadas al Certificado Único de Discapacidad (CUD).

    Centro Tecnológico del Ministerio de Educación (Las Heras y Alberdi): ofrecerá atención para Progresar Trabajo, Progresar Superior y Enfermería desde el 18 de agosto hasta el 11 de septiembre.

    Además, quienes tengan inconvenientes para instalar Mi Argentina, crear su usuario o recuperar la contraseña podrán recibir asistencia en el Punto Digital del Museo de la Historia Urbana, ubicado sobre calle 25 de Mayo, antes de Urquiza.

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