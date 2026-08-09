    • 9 de agosto de 2026 - 18:00

    Este lunes arranca la repavimentación de la avenida Circunvalación: cómo serán los desvíos

    La primera etapa de la obra comenzará el 10 de agosto sobre el anillo externo, en la zona de Concepción. El tramo tendrá circulación restringida y los vehículos deberán utilizar un desvío por calle Mendoza.

    Avenida de Circunvalación. Foto: Sisanjuan.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La avenida Circunvalación comenzará a renovarse desde este lunes con una obra de repavimentación que buscará mejorar uno de los principales corredores viales de San Juan. Los trabajos arrancarán en el anillo externo, a la altura de la salida hacia calle Tucumán Norte, y obligarán a modificar la circulación en ese sector.

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    Así será el desvío en Circunvalación

    La primera etapa estará a cargo del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, y se concentrará inicialmente sobre el anillo externo de la avenida.

    Mientras duren las tareas, el tramo intervenido permanecerá con circulación restringida. Por eso, quienes circulen por el anillo externo deberán tomar la rampa de salida hacia calle Mendoza, continuar por el lateral de Circunvalación y luego volver a ingresar a la avenida mediante la rampa de acceso ubicada después de calle Mendoza.

    De esta manera, los conductores podrán evitar el sector donde estarán trabajando las máquinas y continuar su recorrido.

    En tanto, sobre el anillo interno, también en la zona de Concepción, se realizarán trabajos de mejoramiento de las banquinas ubicadas junto al espacio verde central. En este caso, las tareas no interrumpirán el tránsito y la circulación permanecerá habilitada.

    Avenida de Circunvalaci&oacute;n. Imagen Sisanjuan.

    Avenida de Circunvalación. Imagen Sisanjuan.

    Qué trabajos harán sobre la avenida

    La intervención contempla una renovación integral de la estructura del pavimento. Entre las tareas previstas se encuentran el sellado de juntas, fisuras y grietas y el bacheo con mezcla asfáltica en caliente.

    También se demolerán los sectores de pavimento de hormigón que se encuentren deteriorados y se realizará la excavación de las zonas que necesiten una reparación más profunda.

    Luego se reacondicionará y perfilará la base granular existente, se construirá una nueva base de suelo-cemento y finalmente se colocará una nueva carpeta asfáltica.

    Desde el Ministerio de Infraestructura solicitaron a los conductores respetar la señalización preventiva, reducir la velocidad y circular con máxima precaución en los sectores afectados por la obra, tanto para evitar inconvenientes como para proteger a los trabajadores que estarán realizando las tareas.

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