Rawson lanzó un programa de turismo social para que los vecinos conozcan gratis el departamento

Con el firme objetivo de democratizar el acceso a la recreación y fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad, el municipio de Rawson puso en marcha el programa de turismo social "Rawson nos identifica" . Esta iniciativa cultural, recreativa y gratuita está diseñada para que los rawsinos puedan descubrir y revalorizar los puntos turísticos, históricos y patrimoniales de su departamento.

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El director de Turismo de Rawson, Diego Gimenez , fue el encargado de brindar los detalles de este lanzamiento que promete recorrer los rincones más emblemáticos de la comuna. "Para nosotros, el bienestar y la recreación de cada rawsino es prioridad, y queremos que todos conozcan las maravillosas riquezas de nuestra tierra", destacó el funcionario, subrayando el fuerte componente de integración social que tiene el proyecto.

La primera salida del programa de turismo Social en Rawson tuvo como destino el Dique Bello.

El programa está estrictamente destinado a las instituciones civiles del departamento , buscando canalizar el beneficio a través del tejido social y comunitario de Rawson. La convocatoria es amplia e inclusiva, abarcando una gran diversidad de organizaciones:

Para garantizar la accesibilidad y que nadie se quede afuera por razones económicas, el municipio se encarga de la logística completa y del traslado gratuito de los participantes , coordinando la búsqueda de los contingentes directamente por las sedes de las instituciones correspondientes.

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Primera experiencia: naturaleza en el Dique Bello

El programa ya es una realidad tangible y tuvo su debut con una exitosa y emotiva primera salida. En esta jornada inaugural, los protagonistas fueron los jóvenes del Hogar Francisco y los integrantes de la Comunidad Fuego, quienes compartieron un día de esparcimiento en el sitio histórico Dique Bello.

Durante la visita, los chicos no solo disfrutaron del paisaje, sino que también accedieron a una propuesta pedagógica: aprendieron sobre el valor histórico de la infraestructura hídrica y realizaron un trekking guiado por los senderos locales, donde descubrieron las particularidades de la flora y fauna autóctona de la zona.

La actividad contó además con un fuerte acompañamiento comunitario. Desde la organización expresaron un agradecimiento especial al Padre Rodrigo, de la Parroquia San Cosme y San Damián de Villa San Damián, quien estuvo presente compartiendo el almuerzo, la caminata y los momentos de recreación con los jóvenes.

Cronograma y vías de inscripción

Según detalló Gimenez, las salidas ya tienen un esquema fijado en la agenda municipal: se llevarán a cabo los días martes en horario de la mañana.

Debido a que los cupos están supeditados a la disposición de las movilidades institucionales, las excursiones se programan con debida anticipación. Aquellas instituciones intermedias, uniones vecinales o clubes que deseen sumarse al programa y regalarles esta experiencia a sus miembros, deben ponerse en contacto con la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Rawson.

Contacto para inscripciones: Los referentes institucionales interesados deben enviar un mensaje de WhatsApp al número 2645584932 para coordinar fechas y disponibilidad de transporte.