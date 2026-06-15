    • 15 de junio de 2026 - 10:37

    Vecinos atraparon a un ladrón tras una seguidilla de robos en un consorcio de Rawson

    El acusado, de 26 años, fue retenido por residentes hasta la llegada de la Policía.

    Robo en Rawson.

    Robo en Rawson.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un joven de 26 años fue detenido este lunes en Rawson luego de ser acusado de ingresar a un consorcio, provocar daños en vehículos y una vivienda, y robar distintos objetos. La captura se produjo gracias a la intervención de vecinos, que lograron reducirlo y retenerlo hasta la llegada de la Policía.

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    El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Amán Rawson Sur y Perona, donde efectivos de Comando Sur acudieron tras recibir un aviso. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a dos personas que mantenían inmovilizado a un hombre en el suelo, en el marco de una aprehensión civil.

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    Según denunciaron los damnificados, el sospechoso, identificado con el apellido Herrera, habría escalado la pared perimetral de un consorcio para ingresar al predio. Una vez dentro, dañó varios vehículos y también una vivienda, de donde sustrajo distintos elementos.

    Durante el procedimiento se recuperaron varios objetos que estarían vinculados al hecho, entre ellos una batería de automóvil de 80 amperes, un cuchillo con mango de madera, una tijera de podar, una mochila negra, una barreta de hierro, un secador de pelo, un teléfono celular con la pantalla dañada y prendas de vestir.

    La causa fue caratulada como "Robo agravado por escalamiento y por ser en tres hechos" y quedó a cargo de la UFI Flagrancia, con intervención del fiscal Oscar Oropel.

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