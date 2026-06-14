Robo, persecución y vuelco en Pocito: un utilitario terminó sobre una plaza y dos sospechosos, detenidos

Una cinematográfica persecución policial se registró este domingo por la tarde en Pocito y culminó con un espectacular vuelco en el ingreso al barrio Bella Vista . Un utilitario presuntamente robado terminó dado vuelta sobre la vereda de una plaza, mientras que dos de sus ocupantes fueron detenidos y otros dos lograron escapar.

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El hecho ocurrió en la zona de calles Páez Oro e Ingeniero Marcos Zalazar, donde el vehículo perdió el control y volcó violentamente. Como consecuencia del impacto, la camioneta terminó con las ruedas hacia arriba sobre la vereda y además derribó una luminaria instalada en el espacio verde.

Según las primeras informaciones, en el rodado viajaban entre tres y cuatro personas que escapaban de la Policía. Todo indica que se trataba de un vehículo sustraído y que los ocupantes intentaban huir cuando se produjo el accidente.

Tras el vuelco, los sospechosos abandonaron el utilitario y comenzaron a correr por distintos sectores del barrio. En medio del operativo, los efectivos lograron capturar a dos jóvenes de entre 20 y 24 años , mientras que otros dos consiguieron darse a la fuga.

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Fuentes policiales señalaron que los prófugos habrían sufrido algunas heridas en brazos y piernas durante el siniestro. Además, los investigadores sospechan que podrían residir en el barrio Bella Vista o tener algún vínculo con la zona, por lo que la búsqueda continuaba durante la tarde.

A pesar de la violencia del impacto y de los daños ocasionados en la plaza, no hubo personas ajenas al hecho lesionadas. Esa circunstancia evitó que el episodio tuviera consecuencias más graves, teniendo en cuenta que se produjo en un sector habitualmente concurrido por vecinos.

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Ahora la Policía trabaja para reconstruir la secuencia completa del hecho, determinar el origen del vehículo y establecer la participación de cada uno de los involucrados en la fuga que terminó con el utilitario volcado en plena plaza pocitana.

Personal de la Policía y Bomberos de Pocito trabajaron en la zona para preservar la escena.