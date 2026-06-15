    • 15 de junio de 2026 - 11:21

    Robo en la casa de un médico sanjuanino que está de vacaciones: destruyeron cámaras, burlaron la alarma y se llevaron una fortuna

    Violentaron una ventana del primer piso y escaparon con $3 millones de una vivienda en Capital.

    Imagen ilustrativa.

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    Un importante robo fue descubierto en las últimas horas en una vivienda de Capital perteneciente al reconocido médico sanjuanino Ricardo Luluaga, quien actualmente se encuentra de vacaciones en Estados Unidos. Los delincuentes lograron ingresar a la propiedad, desactivar parte del sistema de seguridad y escapar con una suma cercana a los 3 millones de pesos.

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    El hecho ocurrió en una casa ubicada en Capital. La situación fue advertida por una vecina de 64 años y encargada de la vivienda durante la ausencia de sus propietarios.

    Según consta en las actuaciones policiales, la mujer escuchó sonar la alarma en dos oportunidades. Más tarde, al ingresar al inmueble, percibió ruidos extraños provenientes del interior, por lo que salió rápidamente y dio aviso a la Policía.

    Cuando los efectivos llegaron al lugar e inspeccionaron la vivienda con autorización de la vecina, constataron importantes daños en el sistema de seguridad. Los autores habían destruido sensores de movimiento y cámaras de vigilancia. Además, encontraron violentada la reja de una ventana ubicada en el primer piso de una de las habitaciones, punto por el que se presume que ingresaron.

    Durante la revisión también se confirmó el faltante de aproximadamente 3 millones de pesos en efectivo. Posteriormente se presentó en el domicilio el hijo del propietario, quien colaboró con las actuaciones. La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

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