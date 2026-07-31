    • 31 de julio de 2026 - 19:23

    El desgarrador posteo de la hija del acusado del femicidio de Gemma Álvarez

    Las palabras de la hija mayor de Matías Exequiel Marín en las redes sociales se viralizó y generó repercusiones entre los sanjuaninos .

    Femicidio-San-Juan
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El femicidio de Gemma Giselle Álvarez, ocurrido en el departamento Chimbas, sacudió profundamente a la sociedad sanjuanina. En medio del dolor y la conmoción por el brutal ataque que terminó con la vida de la trabajadora de la salud, en las últimas horas se conoció una publicación en redes sociales que no tardó en viralizarse: el mensaje de la hija mayor del presunto femicida, fruto de una relación anterior.

    Leé además

    Martín Ezequiel Marín frente al juez.

    Femicidio de Gemma Álvarez: Marín se negó a declarar y la audiencia se interrumpió porque "le faltaba un poco el aire"
    Matías Ezequiel Marín frente al juez.

    Dictaron un año de prisión preventiva para Matías Marín, acusado del femicidio de Gemma Álvarez

    Con palabras marcadas por el desconsuelo, la contradicción y la firmeza ante la tragedia, la joven se expresó públicamente sobre el aberrante hecho protagonizado por su padre, Matías Exequiel Marín.

    "Te amo, pero...": El mensaje que sacudió las redes

    La publicación de la joven refleja el profundo impacto colateral que generan los casos de violencia extrema dentro de los propios vínculos familiares del agresor. En su cuenta personal, la hija del acusado volcó su dolor con una frase tan desgarradora como contundente:

    Luego, describió con crudeza que "Pa, por qué hiciste eso? Qué se te pasó por la cabeza?".

    Y como cierre, dejó un mensaje a la víctima: "Siempre te voy a querer, extrañar y recordar como la mujer que fuiste con nosotras, me duele mucho mí hermana. Siempre vamos a estar juntas. Espero que puedas descanar en paz, Gemma".

    El posteo generó inmediata repercusión en la comunidad digital local, convirtiéndose en el reflejo de la crudeza con la que el entorno íntimo del femicida enfrenta un hecho de esta magnitud, donde el amor filial choca de frente con la aberración del delito cometido y la exigencia absoluta de justicia para la víctima.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    ataque en la costanera: el femicida dejo una nota en su casa afirmando que no aguantaba la situacion y pidiendo perdon a su madre y a sus hijas

    Ataque en la Costanera: el femicida dejó una nota en su casa afirmando que no aguantaba la situación y pidiendo perdón a su madre y a sus hijas

    Femicidio en La Costanera: Matías Ezequiel Marín quedó alojado en la Central de Policía tras ser detenido en Chimbas

    Femicidio en La Costanera: Matías Ezequiel Marín quedó alojado en la Central de Policía tras ser detenido en Chimbas

    cayo el presunto femicida de gema alvarez: lo encontraron escondido en la casa de una familiar en villa obrera

    Cayó el presunto femicida de Gema Álvarez: lo encontraron escondido en la casa de una familiar en Villa Obrera

    brutal femicidio en la costanera: la autopsia confirmo 31 punaladas y creen que fue un crimen premeditado

    Brutal femicidio en La Costanera: la autopsia confirmó 31 puñaladas y creen que fue un crimen premeditado