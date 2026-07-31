El desgarrador posteo de la hija del acusado del femicidio de Gemma Álvarez

Las palabras de la hija mayor de Matías Exequiel Marín en las redes sociales se viralizó y generó repercusiones entre los sanjuaninos .

El femicidio de Gemma Giselle Álvarez, ocurrido en el departamento Chimbas, sacudió profundamente a la sociedad sanjuanina. En medio del dolor y la conmoción por el brutal ataque que terminó con la vida de la trabajadora de la salud, en las últimas horas se conoció una publicación en redes sociales que no tardó en viralizarse: el mensaje de la hija mayor del presunto femicida, fruto de una relación anterior.

Con palabras marcadas por el desconsuelo, la contradicción y la firmeza ante la tragedia, la joven se expresó públicamente sobre el aberrante hecho protagonizado por su padre, Matías Exequiel Marín.

"Te amo, pero...": El mensaje que sacudió las redes La publicación de la joven refleja el profundo impacto colateral que generan los casos de violencia extrema dentro de los propios vínculos familiares del agresor. En su cuenta personal, la hija del acusado volcó su dolor con una frase tan desgarradora como contundente:

Luego, describió con crudeza que "Pa, por qué hiciste eso? Qué se te pasó por la cabeza?".

Y como cierre, dejó un mensaje a la víctima: "Siempre te voy a querer, extrañar y recordar como la mujer que fuiste con nosotras, me duele mucho mí hermana. Siempre vamos a estar juntas. Espero que puedas descanar en paz, Gemma".