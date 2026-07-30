Brutal femicidio en La Costanera: la autopsia confirmó 31 puñaladas y creen que fue un crimen premeditado

La investigación por el femicidio de Gema Álvarez sumó con las horas nuevos elementos que permiten reconstruir cómo ocurrió el brutal ataque. La autopsia confirmó que la mujer murió como consecuencia de 31 heridas de arma blanca y descartó que haya recibido un disparo, una de las versiones que había comenzado a circular en las primeras horas posteriores al crimen.

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Fuentes judiciales indicaron que la detonación que algunos testigos dijeron haber escuchado no fue realizada por el agresor. Según la investigación, el disparo fue efectuado por un efectivo policial que prestaba servicio adicional en una estación transformadora de energía ubicada cerca del lugar del hecho, en el marco del operativo desplegado tras el ataque.

La causa es investigada por el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, quien sostiene como principal hipótesis que el crimen fue un femicidio premeditado. De acuerdo con los primeros avances de la investigación , el sospechoso, Matías Ezequiel Marín, habría esperado a la víctima cuando salió de su domicilio en Chimbas para dirigirse a su trabajo en un Centro de Salud, donde se desempeñaba realizando tareas de limpieza. Desde ese momento comenzó una persecución que terminó sobre la Costanera.

Los investigadores reconstruyeron que Gema Álvarez intentó escapar en su motocicleta mientras era seguida por un Volkswagen Gol Trend blanco. En un momento, el conductor logró cerrarle el paso, la obligó a detenerse y descendió del vehículo para atacarla con un arma blanca, provocándole 31 heridas que le ocasionaron la muerte.

Tras el crimen, Marín escapó a pie a campo traviesa. En el vehículo abandonó su billetera, la tarjeta SUBE y documentación personal, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Desde entonces, la Policía de San Juan mantiene un amplio operativo de búsqueda con rastrillajes en distintos sectores y allanamientos vinculados al entorno del acusado.

La Fiscalía difundió oficialmente la identidad del sospechoso para facilitar su localización y reforzó el pedido de colaboración a la comunidad. Los investigadores consideran que el hombre podría permanecer oculto mientras intenta encontrar una vía para escapar, aunque aseguran que el operativo de búsqueda continúa con un fuerte despliegue policial.

Antecedentes de violencia

La investigación también reveló que el acusado registraba antecedentes por violencia de género y que existían denuncias previas en su contra. Además, pesaba sobre él una medida de restricción de acercamiento dispuesta a comienzos de julio. La mujer lo había denunciado el 1 de julio, el 2 recibió la notificación de la perimetral y el inicio de la investigación.

Mientras continúa la búsqueda del sospechoso, peritos de Criminalística avanzan con el análisis de cámaras de seguridad, rastros levantados en la escena del crimen y demás evidencias que permitan reconstruir con precisión los movimientos del agresor antes y después del ataque.