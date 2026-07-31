Femicidio en La Costanera: Matías Ezequiel Marín quedó alojado en la Central de Policía tras ser detenido en Chimbas

La investigación por el femicidio de Gemma Álvarez dio un paso clave este jueves por la noche con la detención de Matías Ezequiel Marín , el principal sospechoso del crimen ocurrido sobre la Costanera. Tras ser capturado en Villa Obrera, Chimbas, el hombre fue alojado inicialmente en la Comisaría 30ª y posteriormente trasladado a la Central de Policía, donde permanecerá a disposición de la Justicia.

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La detención fue concretada a las 20:49 por efectivos de la Motorizada N.º 3 Halcón D-02, quienes realizaban tareas de prevención en la zona. Según informaron fuentes policiales, vecinos aportaron datos que permitieron ubicar a Marín en una vivienda ubicada sobre calle El Paisano al 6370 Oeste.

Con autorización del propietario del inmueble, los uniformados ingresaron y detuvieron al sospechoso, de 38 años, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente por homicidio. Durante el procedimiento intervino personal de la UFI Delitos Especiales.

Las autoridades informaron que, debido a la gran cantidad de personas que se concentró en el lugar y al clima de tensión generado tras la aprehensión, se decidió trasladar al detenido a la Comisaría 30ª para resguardar tanto su integridad física como la del personal policial. Horas después fue derivado a la Central de Policía, donde quedó alojado por disposición del fiscal de la causa.

Marín está señalado como el presunto autor del femicidio de Gemma Álvarez , quien fue atacada el jueves cuando se dirigía a su lugar de trabajo. La autopsia confirmó que la víctima recibió 31 puñaladas , descartando que hubiera fallecido por un disparo de arma de fuego.

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La investigación, encabezada por la UFI Delitos Especiales, sostiene como principal hipótesis que se trató de un crimen premeditado. Los investigadores creen que el acusado esperó a la mujer cuando salió de su casa, la persiguió en un automóvil y la interceptó sobre la Costanera antes de atacarla con un arma blanca.

La causa también reveló que existían antecedentes de violencia de género y una restricción de acercamiento vigente contra Marín, luego de una denuncia presentada por la víctima a comienzos de julio.

Con el acusado ya detenido y alojado en la Central de Policía, la Fiscalía continuará con las medidas de prueba para reconstruir en detalle la secuencia del crimen y avanzar hacia la audiencia de formalización de la investigación.