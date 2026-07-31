    • 31 de julio de 2026 - 08:41

    Femicidio en La Costanera: Matías Ezequiel Marín quedó alojado en la Central de Policía tras ser detenido en Chimbas

    El principal acusado por el crimen de Gemma Álvarez fue capturado en Villa Obrera durante un operativo policial. Luego de permanecer en la Comisaría 30ª, fue trasladado a la Central de Policía mientras avanza la investigación por el brutal femicidio.

    Femicidio en La Costanera: Matías Ezequiel Marín quedó alojado en la Central de Policía tras ser detenido en Chimbas

    Femicidio en La Costanera: Matías Ezequiel Marín quedó alojado en la Central de Policía tras ser detenido en Chimbas

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    La investigación por el femicidio de Gemma Álvarez dio un paso clave este jueves por la noche con la detención de Matías Ezequiel Marín, el principal sospechoso del crimen ocurrido sobre la Costanera. Tras ser capturado en Villa Obrera, Chimbas, el hombre fue alojado inicialmente en la Comisaría 30ª y posteriormente trasladado a la Central de Policía, donde permanecerá a disposición de la Justicia.

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    La detención fue concretada a las 20:49 por efectivos de la Motorizada N.º 3 Halcón D-02, quienes realizaban tareas de prevención en la zona. Según informaron fuentes policiales, vecinos aportaron datos que permitieron ubicar a Marín en una vivienda ubicada sobre calle El Paisano al 6370 Oeste.

    Con autorización del propietario del inmueble, los uniformados ingresaron y detuvieron al sospechoso, de 38 años, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente por homicidio. Durante el procedimiento intervino personal de la UFI Delitos Especiales.

    Las autoridades informaron que, debido a la gran cantidad de personas que se concentró en el lugar y al clima de tensión generado tras la aprehensión, se decidió trasladar al detenido a la Comisaría 30ª para resguardar tanto su integridad física como la del personal policial. Horas después fue derivado a la Central de Policía, donde quedó alojado por disposición del fiscal de la causa.

    La investigación, encabezada por la UFI Delitos Especiales, sostiene como principal hipótesis que se trató de un crimen premeditado. Los investigadores creen que el acusado esperó a la mujer cuando salió de su casa, la persiguió en un automóvil y la interceptó sobre la Costanera antes de atacarla con un arma blanca.

    La causa también reveló que existían antecedentes de violencia de género y una restricción de acercamiento vigente contra Marín, luego de una denuncia presentada por la víctima a comienzos de julio.

    Con el acusado ya detenido y alojado en la Central de Policía, la Fiscalía continuará con las medidas de prueba para reconstruir en detalle la secuencia del crimen y avanzar hacia la audiencia de formalización de la investigación.

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