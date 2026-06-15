    • 15 de junio de 2026 - 10:12

    Hallaron al adolescente de 17 años que había desaparecido en San Juan

    El adolescente había desaparecido el viernes y su familia había radicado la denuncia por averiguación de paradero.

    Menor encontrado.

    Menor encontrado.

    Foto:

    Después de más de dos días de incertidumbre, terminó de la mejor manera la búsqueda del joven de 17 años que era intensamente buscado en San Juan desde el viernes pasado. Fuentes policiales confirmaron que el adolescente fue encontrado durante la noche del domingo y que se encuentra sano y salvo.

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    La desaparición había generado una fuerte preocupación entre familiares, amigos y vecinos, luego de que se activara el protocolo de búsqueda y se difundiera su imagen a través de distintos medios y redes sociales para intentar dar con su paradero.

    Tras diversas tareas investigativas y el trabajo coordinado entre la Policía y la Justicia, el menor fue localizado y quedó resguardado por las autoridades correspondientes. Si bien no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue hallado, las fuentes indicaron que se encuentra en buen estado de salud.

    La noticia llevó tranquilidad a su entorno, que durante todo el fin de semana había impulsado una intensa campaña para obtener información que permitiera encontrarlo. Con su aparición, cesó el pedido de colaboración a la comunidad que había sido difundido en el marco de la averiguación de paradero.

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