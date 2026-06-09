Córdoba: desesperada búsqueda de una adolescente de 15 años

Fue vista por última vez este lunes cuando salió del colegio.

Luciana Aylén Barrios Alarcón, de 15 años, quien es buscada tras ausentarse del centro educativo al que concurre.

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La Policía de Córdoba, a través de la Unidad Regional Departamental Colón, solicitó este lunes la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Luciana Aylén Barrios Alarcón, de 15 años, quien es buscada tras ausentarse del centro educativo al que concurre.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros dijo a Cadena 3 este martes que aún no se activó la alerta Sofía. “Estamos trabajando con todos los recursos de la provincia. Se están revisando todas las cámaras de la zona”, indicó. Según el ministro, hay “muchas hipótesis, pero ninguna que se pueda declarar” en este momento.

La familia y la comunidad están muy involucradas en la búsqueda. Quinteros destacó: “Toda ayuda nosotros la vamos a recibir”. Y solicitó a la población que ante cualquier pista, se comunique con las autoridades.

La adolescente fue vista por última vez este 8 de junio de 2026, alrededor de las 12, al salir del Colegio Bonoris de la ciudad de Colonia Caroya. Luciana presenta las siguientes características físicas: contextura delgada, tez trigueña, aproximadamente 1,60 metros de altura y cabello largo de color negro.

Al momento de su desaparición, vestía zapatillas blancas con detalles verdes, jeans azules y buzo azul marino.