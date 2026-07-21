Discutió con su pareja y el hijastro lo asesinó de una puñalada

El crimen ocurrió en una vivienda de Villa del Rosario, donde convivían la víctima, su pareja y el hijo de la mujer. El joven quedó detenido y dijo que actuó para defenderse y proteger a su mamá.

El crimen ocurrió en Villa del Rosario en la noche del lunes. Foto: Así Somos VDR.

Una pelea de pareja terminó con un hombre asesinado en Villa del Rosario, Córdoba. La víctima fue identificada como Brígido Duarte Giménez, de 31 años y origen paraguayo, y murió tras recibir una puñalada en el abdomen.

De acuerdo a la información a la que accedió ElDoce.tv, el hecho ocurrió durante la noche del lunes en la casa donde convivían Duarte Giménez, su pareja de 51 años y el hijo de la mujer, Manuel Lozano, de 24. La Policía llegó al lugar después de que una vecina escuchara gritos y alertara sobre la situación.

Minutos después del arribo de la fuerza, un servicio de emergencias se hizo presente en la vivienda y constató el fallecimiento del hombre.

La Policía detuvo a Lozano, hijo de la pareja de la víctima. Según indicaron fuentes del caso, el joven dijo que atacó a Duarte Giménez con un arma blanca para resguardar la integridad de su madre y la propia.