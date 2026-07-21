    • 21 de julio de 2026 - 18:37

    Discutió con su pareja y el hijastro lo asesinó de una puñalada

    El crimen ocurrió en una vivienda de Villa del Rosario, donde convivían la víctima, su pareja y el hijo de la mujer. El joven quedó detenido y dijo que actuó para defenderse y proteger a su mamá.

    El crimen ocurrió en Villa del Rosario en la noche del lunes. Foto: Así Somos VDR.

    El crimen ocurrió en Villa del Rosario en la noche del lunes. Foto: Así Somos VDR.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una pelea de pareja terminó con un hombre asesinado en Villa del Rosario, Córdoba. La víctima fue identificada como Brígido Duarte Giménez, de 31 años y origen paraguayo, y murió tras recibir una puñalada en el abdomen.

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    De acuerdo a la información a la que accedió ElDoce.tv, el hecho ocurrió durante la noche del lunes en la casa donde convivían Duarte Giménez, su pareja de 51 años y el hijo de la mujer, Manuel Lozano, de 24. La Policía llegó al lugar después de que una vecina escuchara gritos y alertara sobre la situación.

    Minutos después del arribo de la fuerza, un servicio de emergencias se hizo presente en la vivienda y constató el fallecimiento del hombre.

    La Policía detuvo a Lozano, hijo de la pareja de la víctima. Según indicaron fuentes del caso, el joven dijo que atacó a Duarte Giménez con un arma blanca para resguardar la integridad de su madre y la propia.

    La Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo el crimen. Los investigadores buscan reconstruir la secuencia completa de la pelea y determinar la situación procesal del detenido.

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