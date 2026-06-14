Encontraron sana y salva a la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada

La joven había sido reportada como desaparecida el pasado 12 de junio y fue hallada este domingo, según informó el programa San Juan Te Busca.

Una noticia que llevó tranquilidad a familiares y allegados se conoció este domingo, luego de que las autoridades confirmaran la aparición de una adolescente que era buscada en la provincia.

Desde el programa provincial San Juan Te Busca informaron que fue encontrada la adolescente de 17 años, quien se encontraba desaparecida desde el pasado 12 de junio de 2026.

La confirmación fue difundida este 14 de junio, a través de un comunicado oficial en el que se indicó que la menor ya fue localizada, aunque no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que fue hallada ni el lugar donde se encontraba.

Con el hallazgo de la adolescente, las autoridades dieron por finalizado el operativo y agradecieron la difusión realizada por medios de comunicación y ciudadanos para colaborar con la búsqueda.