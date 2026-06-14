    • 14 de junio de 2026 - 16:50

    Encontraron sana y salva a la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada

    La joven había sido reportada como desaparecida el pasado 12 de junio y fue hallada este domingo, según informó el programa San Juan Te Busca.

    Programa San Juan Te busca.

    Programa San Juan Te busca.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una noticia que llevó tranquilidad a familiares y allegados se conoció este domingo, luego de que las autoridades confirmaran la aparición de una adolescente que era buscada en la provincia.

    Leé además

    Comisaría 22da.

    Rodeo: investigan la denuncia por un presunto intento de secuestro de un adolescente
    hallaron muerta a una adolescente de 15 anos que habia denunciado un abuso sexual

    Hallaron muerta a una adolescente de 15 años que había denunciado un abuso sexual

    Desde el programa provincial San Juan Te Busca informaron que fue encontrada la adolescente de 17 años, quien se encontraba desaparecida desde el pasado 12 de junio de 2026.

    La confirmación fue difundida este 14 de junio, a través de un comunicado oficial en el que se indicó que la menor ya fue localizada, aunque no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que fue hallada ni el lugar donde se encontraba.

    Con el hallazgo de la adolescente, las autoridades dieron por finalizado el operativo y agradecieron la difusión realizada por medios de comunicación y ciudadanos para colaborar con la búsqueda.

    La información fue confirmada por el programa San Juan Te Busca, dependiente de organismos provinciales vinculados a la seguridad y la localización de personas extraviadas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    como fue el hallazgo de la adolescente en colonia caroya: estaba en una casa abandonada junto a otra persona

    Cómo fue el hallazgo de la adolescente en Colonia Caroya: estaba en una casa abandonada junto a otra persona

    Luciana Aylén Barrios Alarcón, de 15 años, desapareció tras salir del colegio.

    Activaron el Alerta Sofía en la búsqueda de Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años

     Luciana Aylén Barrios Alarcón, de 15 años, quien es buscada tras ausentarse del centro educativo al que concurre.

    Córdoba: desesperada búsqueda de una adolescente de 15 años

    buscan a una adolescente de 14 anos que desaparecio hace dos dias en cordoba

    Buscan a una adolescente de 14 años que desapareció hace dos días en Córdoba