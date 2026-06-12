    • 12 de junio de 2026 - 07:50

    Rodeo: investigan la denuncia por un presunto intento de secuestro de un adolescente

    El hecho habría ocurrido durante la tarde del jueves en una transitada zona de la villa cabecera de Iglesia.

    Comisaría 22da.

    Comisaría 22da.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Momentos de preocupación se vivieron en Rodeo luego de que un adolescente de 13 años denunciara haber sido víctima de un presunto intento de secuestro mientras caminaba por una calle céntrica de la localidad. El episodio es investigado por la Policía de San Juan y la Justicia provincial.

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    De acuerdo con la denuncia realizada por su familia, el hecho ocurrió alrededor de las 18.15 del jueves, cuando el menor se dirigía hacia una peluquería por calle Enrique Paoli, entre Ruta Nacional 150 y avenida Santo Domingo. En ese momento, una camioneta roja con cúpula negra se habría detenido cerca de él.

    Según el relato aportado a los investigadores, del vehículo descendió un hombre de contextura robusta que habría intentado sujetarlo por la fuerza. El adolescente reaccionó gritando y pidiendo ayuda, lo que habría frustrado la maniobra. La aparición de una mujer que transitaba por la zona habría sido clave. Al advertir que estaba siendo observado, el sospechoso habría desistió de su accionar, volvió a subir al vehículo y escapó antes de ser identificado.

    Tras el alerta, efectivos policiales realizaron un operativo en el sector, entrevistaron a vecinos y comerciantes y comenzaron a recolectar imágenes de cámaras de seguridad para intentar reconstruir el recorrido del vehículo señalado.

    Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que algunas grabaciones permitieron detectar una camioneta con características similares en las inmediaciones. Sin embargo, el menor aseguró que no se trataría del rodado involucrado en el hecho denunciado, por lo que las tareas continúan.

    Mientras avanzan las actuaciones judiciales, las autoridades solicitaron la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información o registros fílmicos que ayuden a esclarecer lo ocurrido. El caso generó conmoción entre los vecinos de Rodeo y reavivó la preocupación por la seguridad de niños y adolescentes en la zona.

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