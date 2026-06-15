    • 15 de junio de 2026 - 10:56

    Cuerpo hallado en el río en Ullum: la identidad del fallecido, un changarín de la zona

    La víctima tenía 64 años y había sido encontrada sin vida en el cauce del Río San Juan. La Justicia logró identificarlo tras las tareas investigativas.

    El cuerpo hallado en Ullum pertenecía a un changarín de la zona.&nbsp;

    El cuerpo hallado en Ullum pertenecía a un changarín de la zona. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La identidad del hombre hallado muerto en el cauce del Río San Juan, en el departamento Ullum, finalmente pudo ser establecida. Se trata de Héctor Dionisio Guerrero, de 64 años, cuyo cuerpo había sido encontrado durante el mediodía del sábado 13 de junio en una zona cercana al ingreso al río, a unos tres kilómetros al este de calle Las Moras.

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    Según trascendió durante la pesquisa, Guerrero sería un hombre que realizaba changas y trabajos informales en Ullum. La falta de documentación entre sus pertenencias dificultó la identificación inicial.

    El hallazgo ocurrió de manera accidental cuando una familia llegó al lugar con la intención de pasar el día haciendo un asado junto al río . La presencia de una importante cantidad de aves concentradas en un sector despertó la curiosidad de los presentes. Al acercarse, descubrieron el cuerpo sin vida y dieron aviso inmediato a la Policía.

    Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría 15ª, junto con personal de Delitos Especiales y Policía Científica, desplegaron un operativo en la zona. Incluso se coordinó con la Dirección de Hidráulica la interrupción temporal del flujo de agua para preservar la escena.

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