Cuerpo hallado en el río en Ullum: la identidad del fallecido, un changarín de la zona

La víctima tenía 64 años y había sido encontrada sin vida en el cauce del Río San Juan. La Justicia logró identificarlo tras las tareas investigativas.

El cuerpo hallado en Ullum pertenecía a un changarín de la zona.

La identidad del hombre hallado muerto en el cauce del Río San Juan, en el departamento Ullum, finalmente pudo ser establecida. Se trata de Héctor Dionisio Guerrero, de 64 años, cuyo cuerpo había sido encontrado durante el mediodía del sábado 13 de junio en una zona cercana al ingreso al río, a unos tres kilómetros al este de calle Las Moras.

Hallazgo macabro en Ullum Durante las primeras horas de la investigación, el caso estuvo rodeado de incertidumbre. Desde la Unidad Fiscal de Delitos Especiales mantenían a la víctima como un NN, pese a que una persona se presentó ante las autoridades asegurando conocerlo. Por ese motivo, los investigadores avanzaron con las pericias correspondientes para confirmar científicamente su identidad.

Según trascendió durante la pesquisa, Guerrero sería un hombre que realizaba changas y trabajos informales en Ullum. La falta de documentación entre sus pertenencias dificultó la identificación inicial.

El hallazgo ocurrió de manera accidental cuando una familia llegó al lugar con la intención de pasar el día haciendo un asado junto al río . La presencia de una importante cantidad de aves concentradas en un sector despertó la curiosidad de los presentes. Al acercarse, descubrieron el cuerpo sin vida y dieron aviso inmediato a la Policía.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría 15ª, junto con personal de Delitos Especiales y Policía Científica, desplegaron un operativo en la zona. Incluso se coordinó con la Dirección de Hidráulica la interrupción temporal del flujo de agua para preservar la escena.