Cuerpo hallado en Ullum: estaba siendo comido por aves y estiman que llevaba al menos 24 horas muerto

El hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el cauce del río San Juan, en Ullum, reveló detalles escalofriantes a medida que avanzan las primeras pericias judiciales . Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el cadáver llevaba entre 18 y 24 horas de fallecido como mínimo y presentaba evidentes signos de haber sido atacado por aves que se alimentaban de sus restos.

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Una familia fue a comer un asado y encontró un cuerpo flotando en el Río San Juan

El macabro descubrimiento se produjo este sábado al mediodía, en una zona ubicada a la altura de calle Las Moras . Quien encontró el cuerpo fue un hombre de apellido Videla Juárez, de 36 años y domiciliado en Rivadavia, que había llegado al lugar junto a familiares para compartir un asado.

Según consta en las actuaciones, mientras recorría los alrededores observó una importante concentración de aves de gran tamaño sobre un sector específico del cauce. La situación le llamó la atención y decidió arrojar una piedra para ahuyentarlas. Fue en ese momento cuando advirtió que las aves estaban sobre el cuerpo de una persona.

La escena era impactante. El cadáver se encontraba tendido en el cauce y estaba siendo devorado por las aves carroñeras que habían comenzado a concentrarse en el lugar.

Tras el hallazgo, Videla Juárez se comunicó inmediatamente con el 911, lo que dio origen a un amplio operativo policial y judicial. Personal de la Comisaría 15ª llegó al lugar y dio intervención a la Unidad Fiscal de Delitos Especiales.

Posteriormente se hicieron presentes la ayudante fiscal Roxana Fernández, efectivos de Criminalística y la médica legista Belén Opaso, quienes realizaron las primeras pericias en la escena. Todos coordinados por el fiscal del caso, Nicolás Schiattino.

De acuerdo con las estimaciones preliminares surgidas de la inspección médico-legal, el hombre llevaba fallecido entre 18 y 24 horas como mínimo al momento de ser encontrado. Además, las fuentes indicaron a DIARIO DE CUYO que no se encontraba registrado como persona buscada en el programa San Juan Te Busca, uno de los primeros cruces de información realizados por los investigadores.

La víctima no había podido ser identificada, ya que no se halló documentación entre sus pertenencias ni elementos que permitieran establecer su identidad de manera inmediata.

Por disposición de la Fiscalía, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicó la autopsia correspondiente. Ese estudio será clave para determinar la causa de muerte, precisar el tiempo transcurrido desde el fallecimiento y avanzar en la identificación del hombre.

Mientras tanto, la UFI Delitos Especiales continúa trabajando para reconstruir las últimas horas de la víctima y establecer cómo terminó en ese sector del río San Juan, en un caso que conmocionó a los presentes por las condiciones en las que fue encontrado el cadáver.