    • 13 de junio de 2026 - 16:38

    Hallaron el cuerpo sin vida de un hombre en el cauce del río San Juan y buscan identificarlo

    El hallazgo se produjo este sábado al mediodía en Ullum, cerca de calle Las Moras. El cuerpo fue encontrado por una familia que merodeaba por la zona.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un macabro hallazgo se registró este sábado 13 de junio en Ullum, donde una familia encontró el cuerpo sin vida de un hombre en el cauce del río San Juan. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Delitos Especiales, que trabaja para determinar la identidad de la víctima y las circunstancias de su muerte.

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    Según informaron fuentes judiciales, el hallazgo se produjo alrededor de las 12, en un sector ubicado a unos 3 kilómetros al este del ingreso por calle Las Moras. De acuerdo con los primeros datos, una familia que había llegado al lugar para compartir un asado advirtió la presencia de una gran cantidad de aves concentradas en un punto del cauce.

    Ante esa situación, los presentes arrojaron algunas piedras hacia el sector y lograron visualizar un cuerpo tendido sobre el lecho del río, en la margen norte. Inmediatamente dieron aviso a la Policía.

    Personal de la Comisaría 15ª acudió al lugar y puso en conocimiento de la situación a las autoridades correspondientes. Además, se solicitó la intervención de Hidráulica para cortar el paso de agua y reducir el caudal, con el objetivo de facilitar las tareas de inspección y levantamiento del cadáver.

    En el operativo participaron el fiscal de la causa, Nicolás Schiattino; la ayudante fiscal Roxana Fernández; efectivos de la Brigada de Delitos Especiales; personal de la División Policía Científica; y la médica legista Belén Opaso.

    Las fuentes indicaron que se trata de una persona de sexo masculino que no pudo ser identificada en el lugar, ya que entre sus pertenencias no se encontró documentación alguna.

    Por disposición del fiscal, el cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia, estudio que permitirá establecer la causa de muerte y aportar elementos para avanzar en la investigación. Mientras tanto, la víctima permanece como NN y continúan las actuaciones para lograr su identificación.

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