Hallaron el cuerpo sin vida de un hombre en el cauce del río San Juan y buscan identificarlo

El hallazgo se produjo este sábado al mediodía en Ullum, cerca de calle Las Moras. El cuerpo fue encontrado por una familia que merodeaba por la zona.

Un macabro hallazgo se registró este sábado 13 de junio en Ullum, donde una familia encontró el cuerpo sin vida de un hombre en el cauce del río San Juan. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Delitos Especiales, que trabaja para determinar la identidad de la víctima y las circunstancias de su muerte.

Según informaron fuentes judiciales, el hallazgo se produjo alrededor de las 12, en un sector ubicado a unos 3 kilómetros al este del ingreso por calle Las Moras. De acuerdo con los primeros datos, una familia que había llegado al lugar para compartir un asado advirtió la presencia de una gran cantidad de aves concentradas en un punto del cauce.

Ante esa situación, los presentes arrojaron algunas piedras hacia el sector y lograron visualizar un cuerpo tendido sobre el lecho del río, en la margen norte. Inmediatamente dieron aviso a la Policía.

Personal de la Comisaría 15ª acudió al lugar y puso en conocimiento de la situación a las autoridades correspondientes. Además, se solicitó la intervención de Hidráulica para cortar el paso de agua y reducir el caudal, con el objetivo de facilitar las tareas de inspección y levantamiento del cadáver.

En el operativo participaron el fiscal de la causa, Nicolás Schiattino; la ayudante fiscal Roxana Fernández; efectivos de la Brigada de Delitos Especiales; personal de la División Policía Científica; y la médica legista Belén Opaso.