Asalto a un chofer de Uber en el Barrio La Estación: recuperaron la moto robada pero el sospechoso escapó

Un chofer de Uber denunció que el sábado por la noche fue víctima de un violento asalto en el barrio La Estación, en Rawson . Dos hombres lo habrían abordado y, bajo amenazas con un arma de fuego, le sustrajeron su motocicleta y un teléfono celular. Tres días después, el rodado fue recuperado por la Policía.

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El hecho ocurrió el 16 de agosto, alrededor de las 23.15, cuando el trabajador se encontraba en el interior del barrio La Estación. De acuerdo con la denuncia, dos sujetos lo interceptaron y escaparon con sus pertenencias.

Entre los elementos sustraídos se encontraba una motocicleta Yamaha FZ 16 de 150 cc, de color negro, dominio 613IDI, que posee calcomanías en el tanque de nafta.

Además, los delincuentes se llevaron un teléfono Samsung Galaxy A23, de color gris oscuro, con funda protectora verde y vidrio templado.

El caso tuvo un giro este martes por la mañana, cuando personal de la Brigada Central se encontraba realizando tareas de prevención y observó a un hombre que circulaba en una motocicleta de similares características a la denunciada.

Los efectivos intentaron detenerlo para entrevistarlo y verificar la procedencia del rodado, pero el sujeto emprendió la huida.

Durante la fuga, el sospechoso abandonó la motocicleta y escapó del lugar. Los policías verificaron entonces los datos del vehículo y confirmaron que se trataba de la Yamaha FZ 16 que había sido denunciada como robada el sábado por la noche.

La moto fue recuperada y quedó a disposición de la Justicia, mientras los investigadores avanzan para determinar quién era el hombre que la conducía y si tuvo participación en el asalto.

La causa fue caratulada “Robo agravado por el uso de arma de fuego” y quedó bajo la intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Ahora, la investigación apunta a identificar y detener a los autores del robo ocurrido en el barrio La Estación.