    • 18 de agosto de 2026 - 13:39

    Córdoba: condenaron a 3 años y 4 meses de prisión al sacerdote Patricio Cruz Viale por abuso sexual

    La Cámara Cuarta del Crimen de Córdoba lo declaró culpable por un hecho denunciado en 2024 por una mujer adulta que integraba su comunidad religiosa.

    Condenaron a más de tres años de prisión al cura Patricio Cruz Viale

    Condenaron a más de tres años de prisión al cura Patricio Cruz Viale

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Cámara Cuarta del Crimen de Córdoba condenó este martes al sacerdote Patricio Cruz Viale a 3 años y 4 meses de prisión, tras declararlo culpable en una causa por abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal. La denuncia había sido presentada en 2024 por una mujer adulta que pertenecía a su comunidad religiosa.

    Leé además

    horror: encontraron muertos a un hombre de 89 anos y a su hijo en cordoba

    Horror: encontraron muertos a un hombre de 89 años y a su hijo en Córdoba
    Aire. Díaz Robles y Cocca despejan el peliigro en el área de San Martín. El Verdinegro mereció algo más en Córdoba pero no supo resolverlo.

    San Martín mereció algo ante Racing pero no tuvo gol y se trajo un empate de Córdoba

    Cruz Viale pertenece al Movimiento de Schoenstatt y llegó a esta instancia luego de un juicio que comenzó hace aproximadamente dos meses y medio. Durante una parte del proceso permaneció detenido en la cárcel de Bouwer y posteriormente accedió a la prisión domiciliaria, modalidad que cumplía desde comienzos de este año.

    Según la información conocida durante la investigación, la denunciante había acudido inicialmente a las autoridades de la propia congregación y de la Iglesia. Después de que se conociera la acusación, el sacerdote fue enviado a un establecimiento religioso especializado en México destinado a recibir a clérigos denunciados. La causa llegó posteriormente a la Justicia provincial cuando regresó a la Argentina y retomó actividades dentro de la orden.

    La investigación se originó a partir del testimonio de una feligresa, quien denunció que el hecho ocurrió en el despacho del sacerdote luego de una celebración religiosa en la iglesia de Schoenstatt, ubicada en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba. Cruz Viale llegó a juicio acusado por un delito contra la integridad sexual agravado por su condición de ministro de culto.

    El caso generó repercusión dentro de la comunidad religiosa. Durante el proceso, el sacerdote recibió expresiones de respaldo de personas vinculadas a Schoenstatt, mientras la causa continuaba avanzando en los tribunales provinciales hasta llegar a la sentencia conocida este martes.

    En paralelo, durante julio surgió otra denuncia contra Cruz Viale, aunque no forma parte del expediente por el cual fue condenado. Su prima, Paulina Viale, aseguró públicamente que había sido víctima de un abuso en diciembre de 1983, cuando tenía 7 años y él 16.

    Esa presentación fue archivada en el fuero penal debido a la prescripción por el tiempo transcurrido. Los representantes de la mujer, sin embargo, anticiparon que buscarán avanzar con otras vías judiciales, entre ellas un eventual juicio por la verdad.

    La condena conocida este martes corresponde exclusivamente a la denuncia presentada por la mujer adulta perteneciente a la comunidad religiosa y cierra la etapa del juicio desarrollado ante la Cámara Cuarta del Crimen de Córdoba.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    un periodista murio tras haber sido atropellado por un colectivo en el centro de cordoba

    Un periodista murió tras haber sido atropellado por un colectivo en el centro de Córdoba

    La decisión de ANMAT se conoció este jueves a través del Boletín Oficial.

    ANMAT: clausuraron una droguería y prohibieron la distribución de sus productos en todo el país

    Villa María creó un DNI para perros y gatos: cómo funciona

    Una ciudad de Córdoba creo un "DNI" obligatorio para perros y gatos

    Pitbull. Imagen ilustrativa.

    Un nene de 3 años murió tras ser atacado por un pitbull en Córdoba