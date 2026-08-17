Horror: encontraron muertos a un hombre de 89 años y a su hijo en Córdoba

El hecho ocurrió en la localidad de Corralito. En la escena hallaron un arma de fuego y una vaina servida.

Un hombre de 89 años y su hijo de 63 fueron encontrados muertos este domingo en una casa de Corralito, en el interior de la provincia de Córdoba. La causa fue caratulada como muerte dudosa y la principal hipótesis que maneja la Justicia es un asesinato seguido de suicidio.

Según el reporte policial, en la habitación del hijo los investigadores hallaron un arma de fuego calibre 9 milímetros y una vaina servida. Esos elementos llevaron a descartar una primera posibilidad que se había evaluado: una intoxicación por monóxido de carbono.

Personal de Policía Científica intervino de inmediato en el domicilio para realizar las pericias correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Turno de Río Tercero, que ordenó una serie de medidas y espera los resultados de los estudios forenses para avanzar en la determinación de las causas de las muertes.

Hasta el momento no se dieron a conocer los nombres de las víctimas ni detalles adicionales sobre las circunstancias exactas en las que fueron encontrados los cuerpos.