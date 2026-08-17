La Policía de San Juan informó 1.495 intervenciones en una semana: hubo 12 detenidos y 1.473 contravenciones

Son las estadísticas de las Unidades Operativas de la Dirección D-3 entre el 8 y el 14 de agosto, según el parte difundido por la Policía de San Juan.

La Policía de San Juan dio a conocer el balance de las Unidades Operativas de la Dirección D-3 correspondiente a la semana comprendida entre el 8 y el 14 de agosto. En ese período se registraron 12 detenciones penales, 1.473 contravenciones y 10 intervenciones vinculadas al sistema de Flagrancia.

En total, las cifras oficiales representan 1.495 actuaciones realizadas durante esos siete días por los efectivos de las unidades operativas.

Más de 1.400 contravenciones El dato más significativo del balance corresponde a las 1.473 contravenciones, que concentran la gran mayoría de las intervenciones registradas durante la semana. A esto se sumaron 12 detenciones de carácter penal, vinculadas a procedimientos en los que los efectivos actuaron ante presuntos delitos.

Por otra parte, las Unidades Operativas de la Dirección D-3 participaron en 10 procedimientos derivados al sistema de Flagrancia, mecanismo que permite el tratamiento judicial de determinados hechos cuando el presunto autor es sorprendido durante la comisión del delito o inmediatamente después.