    • 17 de agosto de 2026 - 12:14

    La Policía de San Juan informó 1.495 intervenciones en una semana: hubo 12 detenidos y 1.473 contravenciones

    Son las estadísticas de las Unidades Operativas de la Dirección D-3 entre el 8 y el 14 de agosto, según el parte difundido por la Policía de San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Policía de San Juan dio a conocer el balance de las Unidades Operativas de la Dirección D-3 correspondiente a la semana comprendida entre el 8 y el 14 de agosto. En ese período se registraron 12 detenciones penales, 1.473 contravenciones y 10 intervenciones vinculadas al sistema de Flagrancia.

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    En total, las cifras oficiales representan 1.495 actuaciones realizadas durante esos siete días por los efectivos de las unidades operativas.

    Más de 1.400 contravenciones

    El dato más significativo del balance corresponde a las 1.473 contravenciones, que concentran la gran mayoría de las intervenciones registradas durante la semana. A esto se sumaron 12 detenciones de carácter penal, vinculadas a procedimientos en los que los efectivos actuaron ante presuntos delitos.

    Por otra parte, las Unidades Operativas de la Dirección D-3 participaron en 10 procedimientos derivados al sistema de Flagrancia, mecanismo que permite el tratamiento judicial de determinados hechos cuando el presunto autor es sorprendido durante la comisión del delito o inmediatamente después.

    El informe fue difundido por la Policía de San Juan como parte del relevamiento semanal de los procedimientos realizados por sus unidades operativas.

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