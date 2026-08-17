VIDEO: mataron a tiros a un hombre en Lomas de Zamora cuando bajaba de su camioneta

Un hombre de 53 años fue asesinado a tiros cuando descendía de su camioneta frente a un supermercado de Ingeniero Budge , en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. El ataque ocurrió durante la noche del sábado, quedó registrado por una cámara de seguridad y por el hecho hay un sospechoso detenido, mientras otro permanece prófugo.

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La víctima fue identificada como Jorge Britos Alcaraz . De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los investigadores, había estacionado su camioneta sobre calle Cosquín y comenzaba a bajar cuando se aproximó una motocicleta con dos ocupantes.

En las imágenes se observa cómo los motociclistas se detienen frente al vehículo y, segundos después, comienza un intercambio de disparos. Según las fuentes de la investigación, uno de los atacantes abrió fuego y Britos Alcaraz sacó un arma y respondió a los tiros .

El hombre recibió un disparo en el pecho y cayó junto a la camioneta. Los dos sospechosos escaparon del lugar en la moto. Tras las detonaciones, un vecino alertó al 911 y efectivos de la Policía Bonaerense llegaron hasta el lugar, donde constataron la muerte de la víctima.

ASESINARON A UN HOMBRE EN LOMAS DE ZAMORA EN UN PRESUNTO INTENTO DE ROBO



Jorge Britos Alcaraz fue asesinado a balazos durante la madrugada del sábado en Budge, barrio Tongui, partido de Lomas de Zamora.



Según relató su familia a El Nacional de Matanza, Jorge había llegado al… pic.twitter.com/MbdVzsILfz — El Nacional de Matanza (@NacionalMatanza) August 17, 2026

Una cámara de seguridad registró el momento en que dos hombres en moto interceptaron a Jorge Britos Alcaraz cuando bajaba de su camioneta frente a un supermercado de Ingeniero Budge. Video vía X (@NacionalMatanza).

La grabación fue incorporada al expediente y será analizada para reconstruir con precisión la secuencia, determinar quién efectuó cada uno de los disparos y establecer qué recorrido siguieron los agresores durante la fuga.

Luego del crimen, la Policía desplegó un rastrillaje por la zona y logró detener a uno de los presuntos atacantes. El sospechoso presentaba una herida de roce de bala en el cuello, que los investigadores vinculan preliminarmente con los disparos efectuados por la víctima durante el enfrentamiento. Recibió asistencia médica y quedó a disposición de la Justicia.

El segundo ocupante de la motocicleta continúa siendo buscado.

Investigan si fue un intento de robo o un ataque dirigido

Por el momento, el móvil del homicidio no está esclarecido. Una de las hipótesis es que los hombres intentaron robarle la camioneta o alguna pertenencia a Britos Alcaraz y que el ataque se produjo cuando este se resistió.

Sin embargo, los investigadores también analizan la posibilidad de un ataque dirigido o una venganza. Según informó Diario Conurbano a partir de fuentes de la causa, esta última alternativa aparece como la principal línea investigativa, aunque el intento de robo todavía no fue descartado.

Entre las circunstancias que se evalúan está la forma en la que los motociclistas se aproximaron directamente hasta la camioneta. También se busca establecer si la víctima conocía a los atacantes y determinar la procedencia de las armas utilizadas.

La causa quedó a cargo del fiscal Nicolás Espejo, titular de la UFI N°7 de Lomas de Zamora. Mientras continúa la búsqueda del segundo sospechoso, la investigación espera los resultados de las pericias, la autopsia y el análisis completo de las cámaras de seguridad para establecer cómo ocurrió el homicidio y cuál fue su móvil.