Fabiola Yañez complica a Alberto Fernández: salió a la luz un insólito video en el Tango 01

Trascendieron nuevas imágenes que salpican a Fabiola Yañez. El material expone un festejo clandestino realizado a bordo de la aeronave oficial en plena vigencia de las restricciones estrictas por la pandemia.

La situación en torno a los eventos organizados durante el aislamiento obligatorio sumó un condimento explosivo. En las últimas horas se dio a conocer un registro fílmico que muestra una celebración llevada adelante en el interior del avión presidencial (Tango 01), en la misma fecha del polémico cumpleaños que ya es materia de investigación judicial.

El video expone a un grupo de allegados celebrando con comida, bebidas y sin cuidados sanitarios dentro de la aeronave que se encontraba estacionada en el aeropuerto, un detalle que incrementa el repudio social y el peso político de la filtración.

| ESCÁNDALO — HUBO OTRA FIESTA VIP DE ALBERTO Y FABIOLA EN PLENA CUARENTENA: Luis Gasulla reveló que el mismo día del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos también se habría realizado un festejo previo a bordo del Tango 01, con un operativo especial en El… pic.twitter.com/wBpTmAovyT — La Derecha Diario (@laderechadiario) August 14, 2026 Los detalles del festejo aéreo De acuerdo con los datos revelados en torno al material audiovisual, la reunión se gestó en paralelo a los movimientos oficiales de aquella jornada. En las imágenes se observa un clima de festejo con invitados agasajando a la entonces primera dama, utilizando recursos del Estado en un momento en el que el resto de la ciudadanía cumplía con las prohibiciones de circulación dispuestas por el Ejecutivo.