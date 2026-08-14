Fabiola Yañez complica a Alberto Fernández: salió a la luz un insólito video en el Tango 01

La situación en torno a los eventos organizados durante el aislamiento obligatorio sumó un condimento explosivo. En las últimas horas se dio a conocer un registro fílmico que muestra una celebración llevada adelante en el interior del avión presidencial (Tango 01), en la misma fecha del polémico cumpleaños que ya es materia de investigación judicial.
El video expone a un grupo de allegados celebrando con comida, bebidas y sin cuidados sanitarios dentro de la aeronave que se encontraba estacionada en el aeropuerto, un detalle que incrementa el repudio social y el peso político de la filtración.
Los detalles del festejo aéreo
De acuerdo con los datos revelados en torno al material audiovisual, la reunión se gestó en paralelo a los movimientos oficiales de aquella jornada. En las imágenes se observa un clima de festejo con invitados agasajando a la entonces primera dama, utilizando recursos del Estado en un momento en el que el resto de la ciudadanía cumplía con las prohibiciones de circulación dispuestas por el Ejecutivo.
Repercusiones en la causa
La aparición de este nuevo documento audiovisual profundiza el impacto sobre la causa judicial y vuelve a poner bajo la lupa los privilegios y el uso de la flota oficial durante la cuarentena. Mientras los analistas políticos evalúan el costo institucional de estas revelaciones, el caso suma una nueva prueba que complica la postura judicial de los implicados.