Radiografía del mercado laboral: se perdieron casi 340.000 empleos asalariados registrados desde noviembre de 2023

El mercado de trabajo formal en la Argentina atraviesa un extenso período de retracción. De acuerdo con los últimos registros informados por la Secretaría de Trabajo en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la destrucción de puestos laborales formalizados acumula una cifra crítica: desde noviembre de 2023, mes previo al cambio de gestión nacional, se perdieron 337.365 empleos asalariados registrados.

Empleos en bancos: cuáles son las vacantes abiertas y cómo postularse para cobrar más de $2,4 millones

Boom minero: el sector apunta a triplicar sus puestos de trabajo y consolidarse como motor exportador

La tendencia contractiva se mantuvo durante los últimos meses, evidenciando que el empleo asalariado formal aún no logra encontrar un piso de estabilidad definitivo, especialmente dentro de la actividad privada.

El retroceso generalizado de la ocupación formal se reparte entre las distintas ramas del trabajo en relación de dependencia, aunque con predominio absoluto del sector empresario:

Sector privado: Concentra la mayor parte del impacto negativo, con una pérdida acumulada de 241.176 puestos desde noviembre de 2023. Las ramas más golpeadas a lo largo de este ciclo contractivo incluyen a la industria manufacturera, la construcción, el comercio y los servicios vinculados.

Sector público: Acumula una merma de 79.865 trabajadores en el marco del proceso de reducción y reorganización de las plantas estatales.

Casas particulares: El personal de casas de familia registra una baja de 16.324 empleos en la comparación general del período.

El contrapunto: el crecimiento sostenido del monotributo

Mientras los puestos asalariados formales continúan en retroceso, el universo del trabajo independiente muestra un comportamiento inverso impulsado por la necesidad de recalificación y búsqueda de ingresos por cuenta propia.

En el mismo período analizado desde fines de 2023, el sistema de monotributo incorporó a 160.573 trabajadores, amortiguando parcialmente el impacto de la crisis del empleo en relación de dependencia, aunque bajo condiciones de menor estabilidad previsional y laboral.

Panorama y perspectivas

Los indicadores de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) anticipan que el mercado de trabajo formal mantiene un comportamiento prudente. Aunque las expectativas de algunas empresas para los próximos meses exhiben matices levemente optimistas, los analistas advierten que la recuperación del empleo asalariado registrado requerirá de un dinamismo sostenido en la actividad económica general que permita reactivar las contrataciones en blanco.