Boom minero: el sector apunta a triplicar sus puestos de trabajo y consolidarse como motor exportador

La minería argentina transita un punto de inflexión, dejando atrás el terreno de las expectativas para consolidarse como una realidad productiva concreta. Impulsada por el desarrollo del litio y la inminente materialización de grandes proyectos de cobre, la actividad se posiciona como uno de los motores económicos clave del país con una visión de largo plazo.

Así lo destacó el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, quien remarcó que el sector cuenta con una ventaja comparativa inusual a nivel global: múltiples proyectos de cobre de clase mundial en condiciones de avanzar hacia su etapa de construcción.

Uno de los ejes centrales del nuevo escenario minero es su capacidad para dinamizar el mercado laboral. Actualmente, la actividad nuclea a unos 116.000 puestos de trabajo (entre empleos directos e indirectos vinculados al primer círculo de proveedores). No obstante, las proyecciones indican que esa cifra trepará hasta cerca de 300.000 empleos a medida que se efectivicen las nuevas construcciones y operaciones.

Cadena de valor extendida: Mediante una articulación eficiente entre la minería y la industria nacional, se estima que el entramado productivo podría llegar a sostener aspiracionalmente hasta un millón de puestos de trabajo sumando a los proveedores de segundo y tercer nivel.

Desarrollo regional: La radicación de estos proyectos genera empleo formal y de calidad en zonas cordilleranas y alejadas donde habitualmente no existen otras alternativas industriales de gran envergadura.

Desafíos para los proveedores: competitividad y estándares

Para que este crecimiento derrame de manera efectiva sobre el tejido industrial del país, el sector empresario subraya la necesidad de profundizar la integración de proveedores locales.

Esto exigirá a las empresas proveedoras nacionalizar estrictos estándares de calidad, seguridad, normativas ambientales y programas de compliance similares a los requeridos por los mercados internacionales. Desde CAEM comparan este salto cualitativo con el proceso que vivió décadas atrás la industria automotriz al integrarse a las cadenas de valor de las terminales globales.

Proyecciones macroeconómicas: rumbo a los 30.000 millones en exportaciones

En el plano comercial, los números reflejan un despegue sostenido. Tras registrar exportaciones por unos 4.000 millones de dólares, el sector proyecta cerrar el año con un rango de entre 9.500 y 10.000 millones de dólares, traccionado fundamentalmente por el volumen del litio.

A mediano y largo plazo, con la incorporación progresiva de los yacimientos de cobre —junto al oro y la plata—, el país apunta a superar los 30.000 millones de dólares anuales en exportaciones mineras hacia la próxima década. Para consolidar este horizonte, desde la entidad empresaria insistieron en la importancia de resguardar la previsibilidad, las reglas de juego claras y el desarrollo coordinado de infraestructura estratégica.

El rol de San Juan: cómo los proyectos de cobre Vicuña y Los Azules transforman el perfil productivo provincial

El avance de los grandes proyectos de cobre —como Vicuña y Los Azules— posiciona a la provincia en el núcleo de una transformación productiva sin precedentes. Esta expansión se traducirá en la llegada de nuevas inversiones multimillonarias, un salto exponencial en la demanda de empleo formal y un fuerte estímulo para las empresas y proveedores locales, consolidando a San Juan como un actor estratégico en el mapa minero nacional.