Los Azules lanzó la 4ª edición del Programa Educativo en Comunidades

Compartir







Con el propósito de seguir fortaleciendo las capacidades locales y renovando su compromiso con la educación, el proyecto Los Azules inició la 4ª edición del Programa Educativo en Comunidades (PEC), desarrollado en alianza con empresas contratistas sanjuaninas.

Esta iniciativa de capacitación técnica está dirigida a residentes de Calingasta mayores de 18 años que deseen formarse en oficios y competencias orientadas a mejorar su empleabilidad. Al respecto, el gerente de Sustentabilidad de Los Azules, Mario Hernández, destacó: "Generar instancias educativas en Calingasta es una de las formas más concretas que tenemos de aportar al desarrollo de la comunidad. En la primera edición del programa egresaron 326 personas, en la segunda alcanzamos 894 egresados y en la tercera fueron 713. Este año buscamos superar esos números y seguir ampliando el alcance del PEC entre los vecinos".

Participan de esta edición las empresas Rehabilitar, Caterwest, Chiconi, DAMS, Servicios Sánchez, HG Perforaciones, MPC, Century y Fundación YPF, que dictarán los siguientes cursos: Mantenimiento de Grupos Electrógenos, Socorrismo, RCP y Primeros Auxilios, Manejo de Drones (Nivel 2), Conducción 4x4 (Nivel 2), Topografía (Nivel 2), Técnicas en Pastelería, Electricidad Domiciliaria, AutoCAD, Geofísica de Pozo y Energías Renovables.

Este programa forma parte de las acciones de vinculación comunitaria de Los Azules y tiene como objetivo generar oportunidades concretas de desarrollo personal y profesional para los habitantes de Calingasta.