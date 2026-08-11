Barrick nombra a Sebastiaan Bock para liderar operaciones fuera de Norteamérica

El nuevo ejecutivo tendrá competencia, entre otras, en la operación que la minera tiene en San Juan con Veladero.

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Barrick Mining Corporation anunció hoy el nombramiento de Sebastiaan Bock como Director Ejecutivo de Resto del Mundo, es decir que tendrá competencias en operaciones como la minera tiene en San Juan con Veladero.

Bock liderará las operaciones y proyectos de oro y cobre de Barrick fuera de Norteamérica, reportando a Mark Hill, Presidente y Director Ejecutivo de Barrick. La cartera incluye activos en África, Oriente Próximo, América Latina y Asia Pacífico, con una producción de más de dos millones de onzas equivalentes de oro al año.

La compañía indicó que se espera que la producción crezca más de un 20% en los próximos tres años, según un comunicado de prensa. Los inversores que siguen la trayectoria de crecimiento de Barrick pueden acceder a métricas financieras completas, análisis de valor razonable e información de expertos en InvestingPro, que ofrece modelos de valoración detallados e indicadores de rendimiento para inversiones en el sector minero.

Bock se incorporó a Barrick como Vicepresidente Sénior y Director Financiero para África y Oriente Próximo en enero de 2019, y fue nombrado Director de Operaciones para la región en julio de 2022. Durante su mandato, la región ha cumplido o superado las previsiones anuales. Ha supervisado la expansión de Lumwana, la resolución de las operaciones en Mali, un rendimiento récord en Kibali, y el crecimiento de las reservas de oro en Loulo-Gounkoto y Bulyanhulu.

"Las experiencias y logros de Seb están hechos a medida para que Barrick consolide esta ventaja única", afirmó Hill. "Tiene experiencia en operaciones, finanzas, planificación estratégica, asuntos geopolíticos, recursos humanos y gestión de riesgos".