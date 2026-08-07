Lunahuasi arrojó resultados alentadores con altas leyes de cobre, oro y plata: anunció que ampliará su yacimiento

El proyecto Lunahuasi , que NGEx Minerals explora en la provincia de San Juan, volvió a entregar señales alentadoras. El último informe de la compañía sobre la Fase 4 de perforación muestra una combinación de altas leyes de cobre, oro y plata, extensos intervalos mineralizados y una ampliación de las principales zonas conocidas del depósito .

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La campaña concluyó a fines de abril después de completar 32 pozos y 27.318 metros de perforación . Los resultados finales fueron publicados durante los meses siguientes y, según NGEx, permitieron avanzar en el conocimiento de la escala, geometría y continuidad de un sistema que continúa abierto en todas las direcciones .

Uno de los puntos fuertes de la campaña estuvo en Saturno , donde las nuevas perforaciones ampliaron la zona en más de 100 metros y permitieron mejorar la interpretación sobre su tamaño, continuidad y geometría. Además, NGEx indicó que continúa abierta en todas las direcciones.

Entre los resultados más destacados aparece el pozo DPDH064 , que atravesó 88 metros con 8,65% de cobre equivalente (CuEq) , incluyendo un tramo de 15,65 metros con 30,13% CuEq . En ese segmento de mayor ley se registraron 24,33% de cobre, 4,72 gramos por tonelada de oro y 268,1 gramos por tonelada de plata .

El cobre equivalente o CuEq es un indicador que permite expresar en un único porcentaje el aporte económico estimado de los distintos metales presentes, en este caso cobre, oro y plata.

Otros pozos también reforzaron el panorama de Saturn. El DPDH069 entregó 21,30 metros con 5,99% CuEq, mientras que el DPDH072 atravesó 207 metros con 2,37% CuEq y tuvo sectores mucho más ricos, incluido uno de 3,50 metros con 30,49% CuEq.

Jupiter gana peso como una de las grandes zonas de Lunahuasi

Los resultados también fortalecieron la importancia de Júpiter, que NGEx considera con potencial para consolidarse como una tercera gran zona dentro del depósito.

El pozo DPDH077 interceptó 57,75 metros con 9,41% CuEq, incluyendo:

19 metros con 25,84% CuEq , con 18,84% de cobre, 5,54 g/t de oro y 336,7 g/t de plata.

, con 18,84% de cobre, 5,54 g/t de oro y 336,7 g/t de plata. 8 metros con 37,38% CuEq, con 27,23% de cobre, 8,44 g/t de oro y 454,6 g/t de plata.

Para la compañía, este resultado, sumado a otras perforaciones distribuidas sobre una superficie aproximada de 400 por 500 metros, refuerza el potencial de tamaño y ley de Jupiter.

El oro volvió a sorprender con valores excepcionales

Otro dato sobresaliente de la Fase 4 apareció en el oro de alta ley. Las perforaciones encontraron vetas de cuarzo mineralizadas en distintos sectores de Lunahuasi, incluso fuera de las zonas de alta ley que ya estaban delimitadas.

El caso más llamativo fue el pozo DPDH070, que interceptó 17,30 metros con 207,79 gramos de oro por tonelada, incluyendo un tramo de apenas dos metros que alcanzó 1.740 g/t de oro.

A su vez, el pozo DPDH063 entregó 4,88 metros con 60,10 g/t de oro, incluyendo 1,38 metros con 159,50 g/t. Las dos intercepciones se encuentran separadas por aproximadamente 660 metros, una distancia que para NGEx ayuda a mostrar que la presencia de oro de alta ley no está concentrada en un único punto del sistema.

Una nueva zona de alta ley abrió otro frente de exploración

La campaña no sólo permitió ampliar sectores conocidos. También dejó un nuevo descubrimiento a unos 300 metros al este de Marte, abriendo otro sector para continuar investigando.

El pozo geotécnico DPGT004 interceptó allí 23,10 metros con 4,72% CuEq, compuesto por 2,75% de cobre, 2,08 g/t de oro y 50,9 g/t de plata. Dentro de ese intervalo aparecieron 4,20 metros con 17,94% CuEq, donde las leyes alcanzaron 11,67% de cobre, 5,95 g/t de oro y 219,2 g/t de plata.

El hallazgo es particularmente relevante porque extiende la búsqueda más allá de las zonas Saturno, Marte y Júpiter y suma un nuevo objetivo para las próximas campañas de perforación.

El pórfido también mostró escala y mineralización

Más allá de las estructuras de alta ley, NGEx consiguió nuevos datos sobre el sistema de pórfido que forma parte de Lunahuasi.

El DPDH064, después de atravesar el sistema de alta sulfuración, ingresó al pórfido e interceptó 501,10 metros con 0,73% CuEq, incluyendo 156 metros con 1% CuEq dentro de un importante cuerpo de brecha.

Un detalle que llamó la atención de la compañía es que el pozo terminó todavía dentro de mineralización. Para NGEx, esto aporta nuevas señales sobre la escala que podría alcanzar el sistema y sobre la presencia de leyes relevantes de cobre y oro fuera de las estructuras más angostas y de mayor concentración.

Marte también se consolidó y permanece abierta

Las perforaciones DPDH075, DPDH076 y DPDH078 alcanzaron exitosamente la zona Mars y ayudaron a reforzar la interpretación geológica que NGEx viene construyendo.

La compañía interpreta actualmente a Mars como una veta masiva de sulfuros de alta ley y rica en oro, con al menos 200 metros de longitud de rumbo y 250 metros de extensión en buzamiento. Lo importante para la continuidad de la exploración es que todavía permanece abierta en todas las direcciones.

Qué viene ahora para Lunahuasi

Con la Fase 4 terminada, NGEx se encuentra procesando e interpretando toda la información obtenida para seguir ajustando el modelo geológico de Lunahuasi.

El próximo gran paso será la Fase 5 de exploración, cuyo inicio está previsto para el cuarto trimestre de 2026. El programa buscará aprovechar los resultados de esta campaña mediante nuevas perforaciones de expansión, seguimiento de las zonas recientemente identificadas y prueba de otros objetivos de exploración.

En paralelo, continúa la planificación de una galería subterránea de exploración. De concretarse, permitiría mejorar el acceso al depósito, ampliar las posibilidades de trabajar durante todo el año y hacer más eficientes las futuras perforaciones del sistema mineralizado.

Wojtek Wodzicki, presidente y CEO de NGEx Minerals, señaló que la temporada permitió avanzar significativamente en el conocimiento del depósito. Según explicó la compañía, las perforaciones no sólo ratificaron la mineralización de alta ley y su continuidad, sino que además la extendieron más allá de los límites definidos previamente.

Acerca de NGEx Minerals y Lunahuasi

NGEx Minerals es una compañía canadiense de exploración minera enfocada principalmente en Lunahuasi, proyecto de cobre, oro y plata ubicado en la provincia de San Juan, y en Los Helados, localizado aproximadamente nueve kilómetros al noreste, en la Región de Atacama, Chile. Ambos forman parte del Distrito Vicuña, donde también se encuentran la mina Caserones y los depósitos Josemaría y Filo del Sol. NGEx posee el 100% de Lunahuasi.