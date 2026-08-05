Veladero normalizó el primer cambio de turno tras restablecer el acceso a la mina

Veladero informó este miércoles que completó con éxito el primer cambio de turno de sus trabajadores luego de que mejoraran las condiciones de acceso a la operación minera, afectadas en los últimos días por las intensas nevadas registradas en la alta cordillera sanjuanina.

La empresa indicó que el operativo se desarrolló una vez restablecida la transitabilidad y tras verificar que existieran las condiciones necesarias para realizar los traslados de manera segura.

De acuerdo con el comunicado difundido por la compañía, durante el relevo descendieron 950 trabajadores que finalizaron sus tareas, mientras que 760 empleados ascendieron a la mina para cumplir funciones.

Los traslados se realizaron de forma progresiva y utilizando los medios de transporte más adecuados para cada tramo del recorrido, con un seguimiento permanente durante todo el operativo para garantizar la seguridad del personal.

Desde Veladero señalaron que las tareas para mantener la transitabilidad del camino de acceso continúan de manera ininterrumpida como parte del Operativo Invierno.

En ese sentido, equipos especializados llevan adelante trabajos permanentes de evaluación, monitoreo y mantenimiento de la ruta, adaptando las intervenciones de acuerdo con la evolución de las condiciones climáticas y priorizando en todo momento la seguridad de las personas.

Finalmente, la empresa agradeció el compromiso de los trabajadores, las empresas contratistas y sus familias durante los días en que el acceso permaneció comprometido, además de destacar el trabajo de los equipos que permitieron recuperar la circulación y avanzar en el proceso de normalización de las operaciones.